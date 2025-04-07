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В Киеве вторые сутки ликвидируют последствия атаки РФ — фото

7 апреля 2025 08:29
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве продолжается ликвидация последствий атаки на Оболонский район
Спасатель. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

В Оболонском районе Киева в понедельник, 7 апреля, продолжают ликвидировать последствия вчерашнего российского обстрела. Разбор завалов чрезвычайниками продолжается.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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"Киев: в Оболонском районе продолжаются работы. Спасатели разбирают и проливают завалы", — говорится в сообщении.

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Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС
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Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС
Зруйновані конструкції та проливання завалів після ворожої атаки на Київ
Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС
Оболонський район після обстрілу: фото з місця масштабних руйнувань
Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что чрезвычайники всю ночь участвовали в ликвидации последствий вчерашнего утреннего обстрела. Сейчас работы продолжаются.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, вчера утром Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами. В нескольких районах были зафиксированы пожары.

В КГВА сообщили об одном погибшем, три человека ранены. В Оболонском районе произошло разрушение офисного центра, на месте побывал корреспондент Новини.LIVE.

Киев ГСЧС спасатели война в Украине балистическая атака
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