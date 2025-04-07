В Киеве продолжается ликвидация последствий атаки на Оболонский район

В Киеве вторые сутки ликвидируют последствия атаки РФ — фото
В Оболонском районе Киева в понедельник, 7 апреля, продолжают ликвидировать последствия вчерашнего российского обстрела. Разбор завалов чрезвычайниками продолжается.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.
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"Киев: в Оболонском районе продолжаются работы. Спасатели разбирают и проливают завалы", — говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что чрезвычайники всю ночь участвовали в ликвидации последствий вчерашнего утреннего обстрела. Сейчас работы продолжаются.
Напомним, вчера утром Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами. В нескольких районах были зафиксированы пожары.
В КГВА сообщили об одном погибшем, три человека ранены. В Оболонском районе произошло разрушение офисного центра, на месте побывал корреспондент Новини.LIVE.
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