В Киеве продолжается ликвидация последствий атаки на Оболонский район

Спасатель. Фото: ГСЧС

В Оболонском районе Киева в понедельник, 7 апреля, продолжают ликвидировать последствия вчерашнего российского обстрела. Разбор завалов чрезвычайниками продолжается.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Telegram.

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"Киев: в Оболонском районе продолжаются работы. Спасатели разбирают и проливают завалы", — говорится в сообщении.

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидируют последствия. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что чрезвычайники всю ночь участвовали в ликвидации последствий вчерашнего утреннего обстрела. Сейчас работы продолжаются.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, вчера утром Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами. В нескольких районах были зафиксированы пожары.

В КГВА сообщили об одном погибшем, три человека ранены. В Оболонском районе произошло разрушение офисного центра, на месте побывал корреспондент Новини.LIVE.