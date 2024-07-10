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В Киеве ГСЧС завершила аварийно-спасательные работы на местах попаданий

10 июля 2024 08:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Обстрел Киева ракетами 8 июля – спасатели завершили разбор завалов
Разбор завалов. Фото: ГСЧС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На местах попадания российских ракет в Киеве завершили аварийно-спасательные и восстановительные работы. Известно, что в результате обстрела в столице погибли 33 человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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"Это были трагические, напряженные и изнуряющие дни. Враг еще раз подтвердил свой статус "страны-террориста", — говорится в сообщении.

удар по Киеву 8 июля – что известно
Люди возле места попадания. Фото: ГСЧС
Ракетная атака на Киев 8 июля - разбор завалов завершен
Разбор завалов. Фото: ГСЧС

Так, спасатели и десятки единиц техники непрерывно разбирали завалы на местах попаданий, чтобы спасти каждую жизнь.

спасатели завершили работы на местах попаданий в Киеве 8 июля
Разбор завалов. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что в результате вражеских обстрелов 8 июля в Киеве погибли 33 человека, из них пятеро — дети. Известно о 121 пострадавшем, из которых 10 детей и 11 человек спасены.

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Скриншот поста ГСЧС

Напомним, мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты .

А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно избивала по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве.

Киев ГСЧС спасатели ракеты война в Украине Охматдет ракетный удар

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