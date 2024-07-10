Обстрел Киева ракетами 8 июля – спасатели завершили разбор завалов

Разбор завалов. Фото: ГСЧС

На местах попадания российских ракет в Киеве завершили аварийно-спасательные и восстановительные работы. Известно, что в результате обстрела в столице погибли 33 человека.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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"Это были трагические, напряженные и изнуряющие дни. Враг еще раз подтвердил свой статус "страны-террориста", — говорится в сообщении.

Люди возле места попадания. Фото: ГСЧС

Разбор завалов. Фото: ГСЧС

Так, спасатели и десятки единиц техники непрерывно разбирали завалы на местах попаданий, чтобы спасти каждую жизнь.

Разбор завалов. Фото: ГСЧС

В ГСЧС отметили, что в результате вражеских обстрелов 8 июля в Киеве погибли 33 человека, из них пятеро — дети. Известно о 121 пострадавшем, из которых 10 детей и 11 человек спасены.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямое попадание российской ракеты .

А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно избивала по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве.