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В Киеве энергетики вернули свет в Охматдет

10 июля 2024 12:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Удар по Охматдету - в больницу вернули свет
Энергетик ДТЭК. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в понедельник, 8 июля, попали ракетой по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве. В настоящее время столичные энергетики смогли вернуть электроэнергию в поврежденную больницу.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК в Telegram в среду, 10 июля.

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Так, в течение двух суток работники ДТЭК установили возле места ракетного удара три новые трансформаторные подстанции и 29 смонтированных кабельных линий.

Теперь благодаря усилиям энергетиков детская больница снова запитана.

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Скриншот поста ДТЭК

Всего в Киеве в результате ракетного обстрела 8 июля погибли 34 человека. В частности, из-за удара по Охматдету известно о двух жертвах.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно избивала по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве.

А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

Кроме того, мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" поверглась прямому попаданию российской ракеты.

Киев электроэнергия ДТЭК Охматдет энергетика свет

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