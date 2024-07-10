Удар по Охматдиту — у лікарню повернули світло

Енергетик ДТЕК. Фото: скриншот з відео

Російські загарбники у понеділок, 8 липня, поцілили ракетою по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві. Наразі столичні енергетики змогли повернути електроенергію в пошкоджену лікарню.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК у Telegram у середу, 10 липня.

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Так, протягом двох діб працівники ДТЕК встановили біля місця ракетного удару три нові трансформаторні підстанції й 29 змонтованих кабельних ліній.

Тепер завдяки зусиллям енергетиків дитяча лікарня знову заживлена.

Скриншот допису ДТЕК

Загалом у Києві внаслідок ракетного обстрілу 8 липня загинули 34 людини. Зокрема, через удар по Охматдиту відомо про дві жертви.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ціленаправлено била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві.

А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Крім того, моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети.