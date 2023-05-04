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В Киеве ликвидировали пожар, вызванный атакой беспилотниками: детали от Новини.LIVE

4 мая 2023 22:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Киеве ликвидировали пожар, вызванный атакой беспилотниками: детали от Новини.LIVE
Последствия атаки беспилотников Киева 4 мая. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В результате вечерней атаки Киева беспилотниками 4 мая никто не пострадал. Пожар, вызванный падением обломков, уже ликвидирован.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Последствия атаки Киева

Как известно, пожар, вызванный падением обломков вражеского беспилотника, произошел не в многоквартирных домах с мирными жителями, а в коммерческих помещениях, которые сдавали в аренду.

В Соломенском районе горел первый этаж ТРЦ. Там был ювелирный магазин. Взрывная волна разрушила декоративные внешние элементы строения и окна. Несущие конструкции не повреждены. Правоохранители одели маски и вошли в здание, проверяя последствия.

Пострадавших и погибших нет, сейчас здесь собираются люди, чтобы увидеть своими глазами произошедшее. Также владельцы помещений составляют акты с правоохранителями о потере имущества.

Очевидцы, видевшие дрон, рассказывают, что он "имеет большие крылья" и было очень громко. Когда дрон сбила наша ПВО, он начал заваливаться на правое крыло в районе Совков и сделал в небе несколько кругов.

Добавим, что в нескольких десятках метров уже железная дорога, колеи и вокзал.

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Пожарные работают на месте атаки беспилотников в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Последствия атаки беспилотников Киева 4 мая. Фото: Новини.LIVE
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Пожарные работают на месте атаки беспилотников в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Последствия атаки беспилотников Киева 4 мая. Фото: Новини.LIVE
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Последствия атаки беспилотников Киева 4 мая. Фото: Новини.LIVE
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Последствия атаки беспилотников Киева 4 мая. Фото: Новини.LIVE
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Последствия атаки беспилотников Киева 4 мая. Фото: Новини.LIVE
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Пожарные работают на месте атаки беспилотников в Киеве. Фото: Новини.LIVE
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Пожарные работают на месте атаки беспилотников в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, 4 мая в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за атаки неизвестными беспилотниками. В КГГА сообщали о работе ПВО.

В результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника в Соломенском районе столицы произошел пожар 4 этажного здания, площадью 50 м кв.

Новини.LIVE засняли сбивание российского дрона над Киевом.

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