Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве метро остановит движение в память о Защитниках

В Киеве метро остановит движение в память о Защитниках

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 07:37
В Киеве остановят метро на минуту памяти погибших Защитников
Вагон метро. Фото: УНИАН

Сегодня, 29 августа, в День памяти погибших Защитников и Защитниц Украины, киевский метрополитен остановит движение поездов ровно в 9:00. Таким образом столица почтит подвиг тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

Реклама
Читайте также:

В Киеве остановят на несколько минут метро

В КП "Киевский метрополитен" отметили, что это будет символическая минутная остановка. Пассажиров призвали с пониманием отнестись к этому шагу и также присоединиться, остановившись на минуту в память о Героях.

При этом на отдельных станциях, в соответствии с технологическими процессами, движение поездов может быть приостановлено на 4-5 минут.

Напомним, сегодня Киев в скорби — в столице объявили День траура по погибшим от российского удара 28 августа. Также День траура объявили и в Полтавской области.

В Киеве ряд предпринимателей хочет почтить память убитых Россией киевлян.

А вчера, 28 августа, в Киеве произошел скандал. Пока спасатели до сих пор ищут тела погибших под завалами, группа YAKTAK устроила концерт под открытым небом — в ОВА отреагировали.

Киев метро поезда День памяти защитников Украины метрополитен
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации