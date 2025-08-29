В Киеве остановят метро на минуту памяти погибших Защитников

Вагон метро. Фото: УНИАН

Сегодня, 29 августа, в День памяти погибших Защитников и Защитниц Украины, киевский метрополитен остановит движение поездов ровно в 9:00. Таким образом столица почтит подвиг тех, кто отдал жизнь за свободу и независимость Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

В Киеве остановят на несколько минут метро

В КП "Киевский метрополитен" отметили, что это будет символическая минутная остановка. Пассажиров призвали с пониманием отнестись к этому шагу и также присоединиться, остановившись на минуту в память о Героях.

При этом на отдельных станциях, в соответствии с технологическими процессами, движение поездов может быть приостановлено на 4-5 минут.

Напомним, сегодня Киев в скорби — в столице объявили День траура по погибшим от российского удара 28 августа. Также День траура объявили и в Полтавской области.

В Киеве ряд предпринимателей хочет почтить память убитых Россией киевлян.

А вчера, 28 августа, в Киеве произошел скандал. Пока спасатели до сих пор ищут тела погибших под завалами, группа YAKTAK устроила концерт под открытым небом — в ОВА отреагировали.