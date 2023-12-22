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В Киеве на закрытых станциях метро начали устанавливать подпорки

22 декабря 2023 15:15
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве на закрытых станциях метро начали устанавливать подпорки
Поезд в метро Киева. Фото: ukr.life
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В тоннеле на аварийной перегоне между закрытыми станциями метрополитена "Лыбидская" — "Демеевская" ставят временные подпорки. Это нужно якобы для того, чтобы предотвратить полное разрушение.

Об этом сообщил Киевовед Кирилл Степанец.

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"На аварийном перегоне "Лыбидская" — "Демеевская" ставят временные подпорки, чтобы предотвратить разрушение. Вангуем, сколько простоят? Когда-то такое было в районе "Паруса" в подземной реке Клов. Стояло лет 5, пока не просело))", — написал Степанец.

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Установка временных подпорок. Фото: соцсети

Закрытие метро

Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях "синей" ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время сообщили, что дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

На днях у Кличко рассказали, что на Оболонско-Теремковской линии метрополитена ситуация стабильная, без критических проблем в транспортной системе и без угрозы жизни людей. Также не зафиксировано затопление ни одной станции.

Однако специалисты обнаружили в железобетонной сборной оправе много трещин, состояние конструкции постепенно ухудшается.

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