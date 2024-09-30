Качество воды в Киеве — можно ли пить воду из крана

Киевлян призывают не пить воду из крана. Фото: Новини.LIVE

В Киеве существует проблема изношенной системы водоснабжения. Из-за этого качество воды в столице плохое для потребления, часто случаются аварии, а левый берег Киева вообще под угрозой остаться без водоснабжения.

Обо всех деталях проблем "Киевводоканала" и города Новинии.LIVE в эксклюзивном интервью рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко.

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— Несколько районов Киева под угрозой остаться без воды?

— Тема "Киевводоканала" достаточно интересна, потому что мы все зависим от воды. А именно вода, которую мы пьем, обеспечивает нашу жизнедеятельность и уровень здоровья. Мы же направляемся в ЕС, и есть директива, которая утверждает, что в столице воду из крана можно пить.

Я проводил специализированные исследования. Взяли воду в пяти разных точках Киева, она отвечает нормативам, но по своему химическому составу ее лучше не употреблять. Потому что там большое количество железа. А это вызывает некоторые негативные процессы для организма. Если вы возьмете тендер водоканала, они тоже не пьют воду из крана, а заказывают питьевую воду у специализированных поставщиков.

Питьевая вода. Фото: Новини.LIVE

Самая чистая вода, если я помню, была в Святошинском районе. Хотя это удивительно, потому что там большой удельный вес изношенного фонда. Несколько районов могут остаться без воды — эта проблематика известна. Это из-за нереконструкции коллекторов и плотности застройки без соответствующей планировки. Если все коллекторы рушатся, то возможен сценарий, где люди останутся без воды. В опасности левый берег.

— Насколько правда, что ситуация с Десной не усугубила воду в столице?

— К тому времени это было особое событие, собиралась комиссия, чтобы оценить масштаб угрозы. Докладывали представители "Киевводоканала" и заместитель городского головы Петр Пантелеев. Заявляли, что все нормально, можете пить.

Мор рыбы в реке Сейм. Фото: из открытых источников

Тем не менее, можем поделить этот вопрос на два — деньги и здоровье. То, что воду невозможно употреблять — это один вопрос, а второй — насколько эта вода дорога для киевлян. Мало того, что мы платим за нее средства в виде тарифа, а еще берут деньги за придуманную абонентскую плату. Из резервного фонда Киева выделялись средства на функционирование частного АО "Киевводоканал", оно не коммунальное. И сейчас долги перед городом — 700 млн грн.

— Есть ли шанс, что киевляне когда-нибудь начнут пить воду из крана?

— Надо полностью изменять систему водоснабжения города. Необходимо внедрять новые технологии. Город имеет на это деньги. После последней корректировки бюджет города свыше 100 млрд грн. Бюджет больше, чем несколько областей вместе взятых. Надо расставлять приоритеты, что более важно для города.

Проекты эти амбициозные, стоящие, но они нужны. И когда мы будем вступать в ЕС, не станет ли качество воды в столице препятствием для вступления.

Напомним, в конце августа Государственная экологическая инспекция не обнаружила никаких загрязнений воды в Киевской области. В то же время в Сумской и Черниговской области зафиксировано биологическое загрязнение реки Десна, что привело к гибели рыбы.

В сентябре в ''Киевводоканале'' отреагировали на общественный запрос по качеству воды в столице и заверили, что ситуация контролируется.