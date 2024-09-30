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У Києві небезпечно пити воду з крана — проведено дослідження

30 вересня 2024 22:49
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Якість води у Києві — чи можна пити воду з крана
Киян закликають не пити воду з крана. Фото: Новини.LIVE
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

У Києві існує проблема зношеної системи водопостачання. Через це якість води в столиці погана для споживання, часто стаються аварії, а лівий берег Києва взагалі під загрозою залишитися без водопостачання. 

Про всі деталі проблем "Київводоканалу" та міста Новини.LIVE в ексклюзивному інтерв'ю розповів депутат Київради Андрій Вітренко.  

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— Кілька районів Києва під загрозою залишитися без води? 

— Тема "Київводоканалу" є досить цікавою, тому що ми всі залежимо від води. А саме та вода, яку ми п'ємо, забезпечує нашу життєдіяльність і рівень здоров'я. Ми ж прямуємо до ЄС, і є директива, яка стверджує, що у столиці воду з крана можна пити. 

Я проводив спеціалізовані дослідження. Взяли воду в п’яти різних точках Києва, вона відповідає нормативам, але за своїм хімічним складом її краще не вживати. Тому що там велика кількість заліза. А це викликає певні негативні процеси для організму. Якщо ви візьмете тендер водоканалу, то вони теж не п'ють воду з крана, а замовляють питну воду у спеціалізованих постачальників. 

питьевая вода
Питна вода. Фото: Новини.LIVE

Найчистіша вода, якщо я пам'ятаю, була в Святошинському районі. Хоча це дивно, бо там велика питома вага зношеного фонду. Декілька районів можуть залишитися без води — ця проблематика відома. Це через нереконструкції колекторів і щільність забудови без відповідного планування. Якщо всі колектори зруйнуються, то можливий сценарій, де люди залишаться без води. В небезпеці лівий берег. 

— Наскільки правда, що ситуація з Десною не погіршила воду в столиці? 

— На той час це була особлива подія, збиралася комісія, щоб оцінити масштаб загрози. Доповідали представники "Київводоканалу" і заступник міського голови Петро Пантелеєв. Заявляли, що все нормально, можете пити. 

мор рыбы в реке Сейм
Мор риби в річці Сейм. Фото: з відкритих джерел

Проте, можемо поділити це питання на два — гроші і здоров'я. Те, що воду неможливо вживати — це одне питання, а друге — наскільки ця вода є дорогою для киян. Мало того, що ми сплачуємо за неї кошти у вигляді тарифу, а ще беруть кошти за вигадану абонентську плату. З резервного фонду міста Києва виділялися кошти на функціонування приватного АТ "Київводоканал", воно не комунальне. І зараз борги перед містом — 700 млн грн. 

— Чи є шанс, що кияни колись почнуть пити воду з крана? 

— Треба повністю змінювати систему водопостачання міста. Треба впроваджувати нові технології. Місто має на це гроші. Після останнього коректування бюджет міста понад 100 млрд грн. Бюджет більший, ніж декілька областей разом узятих. Треба розставляти пріоритети, що важливіше для міста. 

Проєкти ці амбітні, вартісні, але вони потрібні. І коли ми будемо вступати в ЄС, чи не стане якість води в столиці перешкодою для вступу. 

Нагадаємо, наприкінці серпня Державна екологічна інспекція не виявила жодних забруднень води на Київщині. Водночас на Сумщині та Чернігівщині зафіксовано біологічне забруднення річки Десна, що призвело до загибелі риби.

У вересні в ''Київводоканалі'' відреагували на суспільний запит щодо якості води в столиці і запевнили, що ситуація контрольована. 

Київ водопостачання вода перевірки

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