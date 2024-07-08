Атака на Украину 8 июля - в Киеве объявили День траура

Последствия российского удара по "Охматдету". Фото: Новини.LIVE

Враг совершил массированный обстрел столицы. В Киеве объявили вторник, 9 июля, Днем траура по жертвам российской атаки.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в понедельник, 8 июля.

Читайте также:

День траура в Киеве

Во вторник, 9 июля, флаги на всех коммунальных зданиях города будут приспущены. Кличко рекомендует приспустить государственные флаги, висящие на зданиях государственной и частной собственности. В городе будут отменены все развлекательные события.

"Обращаемся к телеканалам и радиостанциям внести соответствующие изменения в сетку вещания", — написал мэр столицы.

В Киеве продолжается разбор оползней. Пока известно о 20 погибших и почти 100 пострадавших.

Скриншот сообщения Виталия Кличко

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет". Пока известно о двух погибших.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеского удара пострадал и частный роддом, там погибли семь человек.