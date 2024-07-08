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У Києві оголосили День жалоби за жертвами російської атаки

8 липня 2024 18:14
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Атака на Україну 8 липня — в Києві оголосили День жалоби
Наслідки російського удару по "Охматдиту". Фото: Новини.LIVE
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Ворог здійснив масований обстріл столиці. У Києві оголосили вівторок, 9 липня, Днем жалоби за жертвами російської атаки. 

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко у понеділок, 8 липня.

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У вівторок, 9 липня, прапори на всіх комунальних будівлях міста будуть приспущені. Кличко рекомендує приспустити державні прапори, які висять на будівлях державної та приватної власності. В місті буде скасовано всі розважальні події. 

"Звертаємося до телеканалів та радіостанцій внести відповідні зміни до сітки мовлення", — написав мер столиці.

У Києві триває розбір обвалів. Наразі відомо про 20 загиблих і майже 100 постраждалих.

Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот
Скриншот допису Віталія Кличка

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.

Згодом стало відомо, що через ворожий удар постраждав і приватний пологовий будинок, там загинуло семеро осіб. 

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