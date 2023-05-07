В Киеве перекрыли движение на улице Сырецкой
Сегодня, 7 мая, в Киеве перекрыли движение по улице Сырецкой. Ограничения продлятся до 23:50.
Об этом сообщает патрульная полиция Киева.
Перекрытие движения на улице Сырецкой
"По информации КГГА, в течение дня будут устраивать новое асфальтовое покрытие на участке от улицы Кирилловской до улицы Семена Скляренко", — говорится в сообщении.
В патрульной полиции рассказали, что объехать участок можно по маршруту: ул. Скляренко — ул. Куреневская — ул. Кирилловская, а также в обратном направлении.
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