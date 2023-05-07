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В Киеве перекрыли движение на улице Сырецкой

7 мая 2023 13:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве перекрыли движение на улице Сырецкой
Автомобили в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 7 мая, в Киеве перекрыли движение по улице Сырецкой. Ограничения продлятся до 23:50.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Перекрытие движения на улице Сырецкой

"По информации КГГА, в течение дня будут устраивать новое асфальтовое покрытие на участке от улицы Кирилловской до улицы Семена Скляренко", — говорится в сообщении.

В патрульной полиции рассказали, что объехать участок можно по маршруту: ул. Скляренко — ул. Куреневская — ул. Кирилловская, а также в обратном направлении.

Перекрытие движения в Киеве
Перекрытие движения в Киеве. Фото: t.me/kyivpatrol

Напомним, в ночь на 7 мая силы противовоздушной обороны уничтожили российский беспилотный летательный аппарат в Киеве. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Также мы писали, что вскоре Киевской детской железной дороге пройдет необычное событие — старинный паровоз ГР-336 совершит путешествие по магистрали. Уже 70 лет назад этот паровоз произвел настоящий фурор, совершив первый поезд по детской железной дороге в Киеве. Теперь он вернется, чтобы снова порадовать маленьких пассажиров.

Добавим, в пятницу, 5 мая, в селе Чайки Киевской области патрульные обнаружили у водителя груз неизвестного происхождения. Грузовой отсек микроавтобуса заполнен разными отрезками кабеля.

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