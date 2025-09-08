В Киеве в Святошинском районе из-под завалов достали тело погибшего после обстрела

В Киеве под завалами нашли тело еще одного погибшего
В Киеве утром 8 сентября спасатели достали из-под завалов разрушенной девятиэтажки в Святошинском районе еще одно тело погибшего человека. Это оказался мужчина, который погиб от российского массированного обстрела столицы 7 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.
В Киеве обнаружили еще одного погибшего от удара РФ 7 сентября
Всего жертвами атаки стали три человека, среди которых — ребенок.
Сейчас в городе продолжаются аварийно-спасательные работы. Подразделения ГСЧС занимаются разбором завалов и ликвидацией последствий удара, чтобы как можно быстрее завершить поисковые действия и обеспечить безопасность на месте трагедии.
Напомним, в Киеве в результате атаки России 7 сентября погибли люди, среди которых женщина с младенцем.
Также спасателям удалось извлечь беременную женщину, которую доставили экстренно в больницу из-за родов. За жизнь малыша и матери борются врачи.
