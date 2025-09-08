В Киеве в Святошинском районе из-под завалов достали тело погибшего после обстрела

Спасатели достают тело. Фото: ГСЧС Киевской области

В Киеве утром 8 сентября спасатели достали из-под завалов разрушенной девятиэтажки в Святошинском районе еще одно тело погибшего человека. Это оказался мужчина, который погиб от российского массированного обстрела столицы 7 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

Всего жертвами атаки стали три человека, среди которых — ребенок.

Разбор завалов. Фото: ГСЧС Киева

Поврежденная девятиэтажка. Фото: ГСЧС Киева

Сейчас в городе продолжаются аварийно-спасательные работы. Подразделения ГСЧС занимаются разбором завалов и ликвидацией последствий удара, чтобы как можно быстрее завершить поисковые действия и обеспечить безопасность на месте трагедии.

Напомним, в Киеве в результате атаки России 7 сентября погибли люди, среди которых женщина с младенцем.

Также спасателям удалось извлечь беременную женщину, которую доставили экстренно в больницу из-за родов. За жизнь малыша и матери борются врачи.