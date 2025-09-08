Відео
Головна Київ У Києві під завалами знайшли тіло ще одного загиблого

У Києві під завалами знайшли тіло ще одного загиблого

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 07:47
У Києві в Святошинському районі з-під завалів дістали тіло загиблого після обстрілу
Рятувальники дістають тіло. Фото: ДСНС Київщини

У Києві вранці 8 вересня рятувальники дістали з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі іще одне тіло загиблої людини. Це виявився чоловік, який загинув від російського масованого обстрілу столиці 7 вересня.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Києва

Розбір завалів Київ
Розбір завалів. Фото: ДСНС Києва
Святошинський район
Пошкоджена дев'ятиповерхівка. Фото: ДСНС Києва

Наразі у місті продовжуються аварійно-рятувальні роботи. Підрозділи ДСНС займаються розбором завалів і ліквідацією наслідків удару, щоб якнайшвидше завершити пошукові дії та забезпечити безпеку на місці трагедії.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки Росії 7 вересня загинули люди, серед яких є жінка з немовлям

Також рятувальникам вдалося витягти вагітну жінку, яку доставили екстрено до лікарні через пологи. За життя малюка та матері борються лікарі.

Київ смерть ДСНС обстріли чоловік завали
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
