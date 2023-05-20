В Киеве повысился уровень половодья
Сегодня, 20 мая, уровень воды реки Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 256 см по Балтийской системе высот. Аварийных подтоплений по столице не зафиксировано.
Об этом рассказал начальник КГВА Сергей Попко.
Паводок в Киеве
Температура воды в реке Днепр составляет 17 градусов тепла.
По сравнению с прошлым днем, уровень половодья повысился на 1 см.
"Уровень опасности гидрологических явлений все еще остается I (желтый). Затопление поймы — высотой около 5 см. Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления", — рассказал Попко.
Напомним, 18 мая по решению Киевского городского совета произошла дерусификация 26 городских объектов. В частности были переименованы некоторые станции метро.
Также мы писали, что Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице не планируют открывать пляжный сезон. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.
Добавим, в Киевской области 160 предпринимателей получат от государства микрогранты на начало и развитие бизнеса по программе "Собственное дело". Свои бизнес-планы предприниматели могут представить через портал "Дія".