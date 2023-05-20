В Киеве повысился уровень половодья

Наводнение в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 20 мая, уровень воды реки Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 256 см по Балтийской системе высот. Аварийных подтоплений по столице не зафиксировано.

Об этом рассказал начальник КГВА Сергей Попко.

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Температура воды в реке Днепр составляет 17 градусов тепла.

По сравнению с прошлым днем, уровень половодья повысился на 1 см.

"Уровень опасности гидрологических явлений все еще остается I (желтый). Затопление поймы — высотой около 5 см. Промышленные объекты и жилые массивы города вне угрозы подтопления", — рассказал Попко.

Напомним, 18 мая по решению Киевского городского совета произошла дерусификация 26 городских объектов. В частности были переименованы некоторые станции метро.

Также мы писали, что Киевская городская военная администрация сообщила, что в столице не планируют открывать пляжный сезон. Соответствующее решение принял Совет обороны Киева.

Добавим, в Киевской области 160 предпринимателей получат от государства микрогранты на начало и развитие бизнеса по программе "Собственное дело". Свои бизнес-планы предприниматели могут представить через портал "Дія".