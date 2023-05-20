Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві підвищився рівень водопілля arrow

У Києві підвищився рівень водопілля

20 травня 2023 12:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві підвищився рівень водопілля
Паводок у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 20 травня, рівень води річки Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 256 см за Балтійською системою висот. Аварійних підтоплень по столиці не зафіксовано.

Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Читайте також:

Паводок у Києві

Температура води у річці Дніпро становить 17 градусів тепла. 

В порівнянні з минулим днем, рівень водопілля підвищився на 1 см. 

"Рівень небезпеки гідрологічних явищ все ще залишається І (жовтий). Затоплення заплави — висотою близько 5 см. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення", — розповів Попко.

Нагадаємо, 18 травня, за рішенням Київської міської ради відбулась дерусифікація 26 міських об’єктів. Зокрема, були перейменовані деякі станції метро.

Також ми писали, що Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці не планують відкривати пляжний сезон. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Додамо, у Київській області 160 підприємців отримають від держави мікрогранти на започаткування й розвиток бізнесу за програмою "Власна справа". Свої бізнес-плани підприємці можуть подати через портал "Дія".

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

05:43 УБД та учасник війни: у чому суттєва різниця та які надаються пільги

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

08:56ППО збила усі 18 ракет під час нічної російської атаки, — Залужний

Новина з фото

12:32 "Як же я скучила": Мохаммад Захур після розлучення забрав у Камалії дітей?

19:22 Мудрик не потрібен "Челсі": клуб ухвалив рішення щодо гравця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB