У Києві підвищився рівень водопілля

Паводок у Києві. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 20 травня, рівень води річки Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 256 см за Балтійською системою висот. Аварійних підтоплень по столиці не зафіксовано.

Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко.

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Паводок у Києві

Температура води у річці Дніпро становить 17 градусів тепла.

В порівнянні з минулим днем, рівень водопілля підвищився на 1 см.

"Рівень небезпеки гідрологічних явищ все ще залишається І (жовтий). Затоплення заплави — висотою близько 5 см. Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення", — розповів Попко.

Нагадаємо, 18 травня, за рішенням Київської міської ради відбулась дерусифікація 26 міських об’єктів. Зокрема, були перейменовані деякі станції метро.

Також ми писали, що Київська міська військова адміністрація повідомила, що у столиці не планують відкривати пляжний сезон. Відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва.

Додамо, у Київській області 160 підприємців отримають від держави мікрогранти на започаткування й розвиток бізнесу за програмою "Власна справа". Свої бізнес-плани підприємці можуть подати через портал "Дія".