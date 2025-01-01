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В Киеве после обстрелов загорелась крыша Нацбанка — что известно

1 января 2025 11:07
Карина Приходько - Редактор
Обстрел Киева 1 января — загорелось здание Нацбанка
Последствия обстрела Киева 1 января. Фото: ГСЧС
Карина Приходько - Редактор

В результате утренней атаки на Киев в Печерском районе горела крыша Национального банка. Пожар удалось быстро ликвидировать.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

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В НБУ рассказали, что в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе.

"Пожар был быстро ликвидирован с помощью сотрудников ГСЧС, пострадавших нет. Повреждены окна на верхних этажах. Все операционные системы и сервисы Национального банка функционируют в полном объеме, без изменений", — говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что руководство и персонал, обеспечивающий бесперебойную работу НБУ, работают в соответствии с утвержденными протоколами.

пожар в здании Нацбанка
Скриншот сообщения Нацбанка

Напомним, в первый день нового года, 1 января, в Киеве прогремели мощные взрывы. В городе работала ПВО.

В результате атаки вражеских беспилотников в одном из районов города в жилом доме частично разрушены два верхних этажа.

Также известно, что после утренней атаки ранения получили шесть человек. Среди них есть беременная женщина.

Киев пожар обстрелы война в Украине Нацбанк

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