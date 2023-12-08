В Киеве после закрытия метро резко выросли цены на такси — сколько стоит доехать домой

Движение заснеженного авто по Киеву. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В результате аварии в киевском метрополитене, цены на такси выросли вдвое, а то и больше. Цены с левого на правый берег стартуют с примерной отметки в 250 грн, а достигают более 800 грн.

Новини.LIVE выяснили, что сейчас с ценами на такси в Киеве.

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Из-за закрытия нескольких станций столичного метро стоимость на такси выросла вдвое, а то и на большую сумму. Речь идет о таких сервисах, как Uklon, Uber и Bolt. Согласно их данным, цены с левого на правый берег стартуют с примерной отметки в 250 грн, а достигают более 800 грн.

Цены на такси UBER. Фото: Новини.LIVE

Цены на такси. Фото: Новини.LIVE

Цены на такси UBER. Фото: Новини.LIVE

При этом иногда отметка начинает колебаться от 600 до 800 гривен за весь маршрут.

Цены на такси UBER. Фото: Новини.LIVE

Цены на такси Uklon. Фото: Новини.LIVE

Цены на такси Uklon. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что сегодня в столичном метро произошла авария, путей начало заливать водой. Движение поездов между станциями метро "Теремки" и "Демеевская" было перекрыто.

В то же время, после закрытия двух станций метро КГГА запустила больше автобусов и троллейбусов.