В Киеве после закрытия метро резко выросли цены на такси — сколько стоит доехать домой
В результате аварии в киевском метрополитене, цены на такси выросли вдвое, а то и больше. Цены с левого на правый берег стартуют с примерной отметки в 250 грн, а достигают более 800 грн.
Новини.LIVE выяснили, что сейчас с ценами на такси в Киеве.
Как в Киеве изменились цены на такси из-за закрытия станций
Из-за закрытия нескольких станций столичного метро стоимость на такси выросла вдвое, а то и на большую сумму. Речь идет о таких сервисах, как Uklon, Uber и Bolt. Согласно их данным, цены с левого на правый берег стартуют с примерной отметки в 250 грн, а достигают более 800 грн.
При этом иногда отметка начинает колебаться от 600 до 800 гривен за весь маршрут.
Напомним, что сегодня в столичном метро произошла авария, путей начало заливать водой. Движение поездов между станциями метро "Теремки" и "Демеевская" было перекрыто.
В то же время, после закрытия двух станций метро КГГА запустила больше автобусов и троллейбусов.
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