У Києві після закриття метро різко зросли ціни на таксі — скільки коштує доїхати додому

Рух засніженого авто Києвом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Внаслідок аварії у київському метрополітені, ціни на таксі зросли вдвічі, а то й більше. Ціни з лівого на правий беріг стартують з приблизної відмітки у 250 грн, а досягають у понад 800 грн.

Новини.LIVE з'ясували, що зараз з цінами на таксі у Києві.

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Через закриття декількох станцій столичного метро, вартість на таксі зросла вдвічі, а то й на більшу суму. Йдеться про такі сервіси, як Uklon, Uber та Bolt. Згідно з їхніми даними, ціни з лівого на правий беріг стартують з приблизної відмітки у 250 грн, а досягають у понад 800 грн.

Ціни на таксі UBER. Фото: Новини.LIVE

Ціни на таксі Bolt. Фото: Новини.LIVE

Ціни на таксі UBER. Фото: Новини.LIVE

При всьому цьому, інколи відмітка починає коливатись від 600 до 800 гривень за весь маршрут.

Ціни на таксі UBER. Фото: Новини.LIVE

Ціни на таксі Uklon. Фото: Новини.LIVE

Ціни на таксі Uklon. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що сьогодні у столичному метро сталася аварія, колії почало заливати водою. Рух поїздів між станціями метро "Теремки" та "Деміївська" було перекрито.

Водночас після закриття двох станцій метро КМДА запустила більше автобусів та тролейбусів.