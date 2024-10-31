Мост Метро в Киеве — Александр Федоренко рассказал о ремонте объекта

Мост Метро в Киеве. Фото: Вандрівка

В Киеве начались ремонтные работы на аварийном мосту Метро. Стало известно, что именно там сейчас обустраивают.

Об этом рассказал генеральный директор Киевавтодора Александр Федоренко в интервью "Вечернему Киеву".

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Ремонт моста Метро

Противоаварийные работы проводит турецкая компания Onur, выигравшая в июне 2024 года тендер.

"Уже активно ведутся работы по устройству опор выкаточного пирса и подкрановой эстакады, начаты работы по вибропогружению труб свай опор поддерживающих конструкций для устройства под мостом Метро, металлических арок, которые будут поддерживать мост. То есть работы, определенные планом, уже начаты и выполняются в отведенные сроки", — рассказал Александр Федоренко.

Кроме того, в ходе реконструкции должны быть обновлены изношенные аварийные конструкции путепровода над линией метро. Кроме того, там заменят дорожное покрытие, проведут гидроизоляцию и установят новые перила, фонарные столбы. Также на мосту обустроят велодорожки и выложат тротуар плиткой.

Напомним, что по выводам экспертов в Киеве два моста из пяти находятся в критическом состоянии. В частности, мост Патона и Метро могут рухнуть в любой момент, что создает опасность для водителей авто.

Также инженер и эксперт по транспортному моделированию Дмитрий Беспалов объяснял, почему строительство Подольско-Воскресенского моста так затянулось.

А глава "Офиса трансформации" Максим Бахматов рассказал, что иностранное правительство планировало профинансировать ремонт моста Патона и объяснил, что пошло не так.