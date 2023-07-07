В Киеве РГА потратили на ремонт укрытий менее 10% запланированных средств, — Кличко

Киевский городской голова Виталий Кличко. Фото: Виталий Кличко

Сегодня, 7 июля, киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, сколько процентов из выделенных средств на ремонт столичных укрытий было израсходовано. По словам Кличко, районы освоили средства на ремонт укрытий меньше, чем 10%.

Об этом сообщил Виталий Кличко в эфире столичного телеканала "Киев24" .

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Как рассказал киевский городской голова, на ремонт столичных укрытий было выделено почти два миллиарда гривен. Однако главы РГА освоили всего 10% из них.

"Еще в прошлом году мы выделили 900 тысяч гривен, в этом году — 300 тысяч гривен, также дополнительно 750 тыс грн, то есть почти два миллиарда. Освоение средств, к сожалению, меньше 10%. А потом мы слышим такие резонансные вещи — вместо ремонта укрытий, эти средства идут на покупку сковородок барабанов, овощерезок в то время, когда укрытие не готово. И если руководители РГА говорят, что мы мэру не подчиняемся, то извините, пожалуйста. Президент полномочия забрал, а ответственным оставил", — сказал Кличко.

Ранее мы писали, что ремонт укрытия в Оболонском районе столицы можно назвать фактически золотым. Туда ведь закупили лавочки по семь тысяч гривен за штуку.

Добавим, что в киевских бомбоубежищах нашли двери в туалет более 20 тысяч гривен и "накрутку" на цену в размере 400%.

Также в Киеве управление образования Днепровской РГА приобрела рации для трех укрытий более чем на миллион гривен. За штуку отдали полторы тысячи долларов.