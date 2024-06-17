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В Киеве будут судить чиновника, нелегально вырубавшего лес в Чернобыльской зоне

17 июня 2024 16:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Киевская полиция объявила подозрение "черному лесорубу" Чернобыля — в чем обвиняют
Погрузка древесины из чернобыльского леса. Фото иллюстративное: Офис генпрокурора
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Киевская полиция сообщила о подозрении чиновнику, нелегально вырубавшему и вывозившему древесину из леса вблизи Чернобыльской атомной электростанции. Общая сумма ущерба составила более 240 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления национальной полиции Киева в понедельник, 17 июня.

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Как стало известно, должностное лицо ГП "Северная пуща", совместно со своим руководителем, заключили с частной фирмой договоры на проведение вырубки и вывоз радиоактивного леса из зоны отчуждения (вероятно, из Рыжего леса), несмотря на то, что указанные работы ранее выполняла другая структура.

Получившуюся прибыль за работу руководство предприятия заказчика предложило разделить в обмен на фиктивные документы от подрядчика. Полиция разоблачила противоправную деятельность и вернула деньги, которыми собирались оплатить "мысленную" работу.

В настоящее время им обоим доложено о подозрении по двум статьям УКУ, им грозит до восьми лет лишения свободы.

суд чернобыльский лес
Скриншот сообщения полиции Киева

Напомним, ранее в Киеве суд отправил под домашний арест 70-летнего мужчину, который был участником нападения на волонтера, обвинив его в хулиганстве.

Также мы сообщали, что в столице судили иностранца, который устроил драку с киевлянином и нанес мужчине тяжелые повреждения.

суд
Чернобыль
вырубка леса
Украина
Киев
полиция
Криминал
лес

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