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В Киеве временно запретили создавать новые муралы

24 ноября 2023 13:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве временно запретили создавать новые муралы
Мурал в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве временно запретили создание новых муралов. Это ограничение будет действовать до момента утверждения прозрачного и открытого механизма согласования их эскизов.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

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Решение было принято на пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва 75 депутатов.

Инициатор проекта решения депутат Киевского городского совета Евгения Кулеба отметила, что в столице участились случаи создания муралов без согласования соответствующими органами и жителями домов.

"Также все чаще возникает общественный резонанс в связи с различными взглядами на художественную ценность и этическую составляющую. Предварительно предусмотрено, что процесс согласования эскизов будет включать экспертную оценку, общественное обсуждение, получение разрешения от владельцев здания", — отметила она.

Напомним, власти Киева передадут 500 млн грн из бюджета в помощь Генеральному штабу Вооруженных сил Украины. Также 300 млн грн будет передано военным частям.

Также мы писали, что в Брюсселе уже два года проводится Киевский инвестиционный форум. Его частично финансируют из бюджета украинской столицы. В общей сложности на такое мероприятие из бюджета Киева было выделено четыре миллиона гривен.

Добавим, на Майдане Незалежности в Киеве 20 ноября начали заменять брусчатку. Несмотря на призывы местных жителей, которые каждую субботу собираются под стенами КГГА и просят финансирование на ВСУ, власти выделяют деньги на ремонт дорог.

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