Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве трамвай сошел с рельсов: остановлено движение arrow

В Киеве трамвай сошел с рельсов: остановлено движение

11 октября 2023 08:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве трамвай сошел с рельсов: остановлено движение
Трамвай, который сошел с рельсов в Киеве. Фото: t.me/kievreal1
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 11 октября, в Киеве трамвай сошел с рельсов. Это произошло на перекрестке Кибальчича и Дашкевича.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

Читайте также:

Трамвай сошел с рельсов

В результате инцидента остановлено движение трамваев в обе стороны.

На месте уже работает аварийная бригада. По информации местных, трамваи также остановились на Воскресенке.

Напомним, сегодня, 11 октября, на въезде в Киев не зафиксированы автомобильные пробки. Водителям нужно будет постоять только после заезда в столицу.

Также мы писали, что коммунальное предприятие (КП) по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо" намерено провести благоустройство зоны отдыха "Вербное", которая находится в столичном районе Оболонь. Работы планируют завершить до 23 декабря этого года.

Добавим, открытие Подольско-Воскресенского моста в Киеве состоится уже в ближайшие недели. Его строили на протяжении 30 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

None

Неспокойные деньги. Сколько зарабатывает министр энергетики Герман Галущенко во время войны

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

06:40Цены на чермет в октябре: сколько стоит 1 кг лома в Украине

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз