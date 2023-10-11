В Киеве трамвай сошел с рельсов: остановлено движение

Трамвай, который сошел с рельсов в Киеве. Фото: t.me/kievreal1

Сегодня утром, 11 октября, в Киеве трамвай сошел с рельсов. Это произошло на перекрестке Кибальчича и Дашкевича.

Об этом сообщает местный Telegram-канал.

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Трамвай сошел с рельсов

В результате инцидента остановлено движение трамваев в обе стороны.

На месте уже работает аварийная бригада. По информации местных, трамваи также остановились на Воскресенке.

Напомним, сегодня, 11 октября, на въезде в Киев не зафиксированы автомобильные пробки. Водителям нужно будет постоять только после заезда в столицу.

Также мы писали, что коммунальное предприятие (КП) по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо" намерено провести благоустройство зоны отдыха "Вербное", которая находится в столичном районе Оболонь. Работы планируют завершить до 23 декабря этого года.

Добавим, открытие Подольско-Воскресенского моста в Киеве состоится уже в ближайшие недели. Его строили на протяжении 30 лет.