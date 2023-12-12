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В Киеве транспортный коллапс, а под КГГА высаживают тюльпаны

12 декабря 2023 17:35
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Закрытие метро в Киеве – что говорят в КГГА
Коммунальщики высаживают цветы во внутреннем дворике КГГА. Фото: Dmitry Kalko
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Закрытие шести станций метро в Киеве повлекло за собой транспортный коллапс. Жители возмущены бездействием властей, но в стенах самого КГГА не очень переживают за настроения среди киевлян.

Об этом Новини.LIVE рассказал член общественного совета при КГГА Дмитрий Калько.

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"Как человек, который ежедневно находится в стенах КГГА. Сегодня в прямом смысле снимается снег, пашется земля во внутреннем дворе КГГА и сажаются голландские тюльпаны. Во время транспортного коллапса у нас сажаются тюльпаны. Отсутствует реальная связь с общественностью в виде не письменных обращений и отписок, а встреч городского головы с жителями", — сказал Калько.

Он добавил, что чиновники в КГГА не проводят личные приемы граждан, как и коммунальные предприятия. Выходит, что связь с жителями, предприятиями и властями разорвана.

Закрытие метро в Киеве

Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

Днем 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями Теремки и Демеевская. В то же время сообщили, что дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

Как утверждают специалисты, в Киевской городской государственной администрации не один месяц знали об угрозе возникновения аварии в тоннеле между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". Народный депутат Алексей Кучеренко потребует создать временную следственную комиссию.

Напомним, киевляне создали электронную петицию, в которой требуют уволить директора метрополитена Виктора Брагинского. В настоящее время документ собрал 192 подписи из 6 тысяч необходимых.

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