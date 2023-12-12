Закрытие метро в Киеве – что говорят в КГГА

В Киеве транспортный коллапс, а под КГГА высаживают тюльпаны
Закрытие шести станций метро в Киеве повлекло за собой транспортный коллапс. Жители возмущены бездействием властей, но в стенах самого КГГА не очень переживают за настроения среди киевлян.
Об этом Новини.LIVE рассказал член общественного совета при КГГА Дмитрий Калько.
Реакция КГГА на настроения киевлян
"Как человек, который ежедневно находится в стенах КГГА. Сегодня в прямом смысле снимается снег, пашется земля во внутреннем дворе КГГА и сажаются голландские тюльпаны. Во время транспортного коллапса у нас сажаются тюльпаны. Отсутствует реальная связь с общественностью в виде не письменных обращений и отписок, а встреч городского головы с жителями", — сказал Калько.
Он добавил, что чиновники в КГГА не проводят личные приемы граждан, как и коммунальные предприятия. Выходит, что связь с жителями, предприятиями и властями разорвана.
Закрытие метро в Киеве
Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.
Днем 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями Теремки и Демеевская. В то же время сообщили, что дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.
Как утверждают специалисты, в Киевской городской государственной администрации не один месяц знали об угрозе возникновения аварии в тоннеле между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". Народный депутат Алексей Кучеренко потребует создать временную следственную комиссию.
Напомним, киевляне создали электронную петицию, в которой требуют уволить директора метрополитена Виктора Брагинского. В настоящее время документ собрал 192 подписи из 6 тысяч необходимых.
Читайте Новини.LIVE!