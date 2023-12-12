Закриття метро у Києві - що кажуть в КМДА

Комунальники висаджують квіти у внутрішньому дворику КМДА. Фото: Dmitry Kalko

Закриття шести станцій метро в Києві спричинило транспортний колапс. Мешканці обурені бездіяльністю влади, але в стінах самого КМДА не дуже хвилюються за настрої серед киян.

Про це Новини.LIVE розповів член громадської ради при КМДА Дмитро Калько.

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"Як людина, яка щодня перебуває в стінах КМДА. Сьогодні в прямому сенсі знімається сніг, ореться земля у внутрішньому дворі КМДА і саджаються голландські тюльпани. Під час транспортного колапсу у нас саджаються тюльпани. Відсутній реальний зв'язок з громадськістю у вигляді не письмових звернень і відписок, а зустрічей міського голови з мешканцями", — сказав Калько.

Він додав, що чиновники в КМДА не проводять особисті прийоми громадян, як і комунальні підприємства. Виходить, що зв'язок між мешканцями, підприємствами і владою розірваний.

Закриття метро у Києві

Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Вдень 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас повідомили, що дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Як стверджують фахівці, в Київській міській державній адміністрації не один місяць знали про загрозу виникнення аварії у тунелі між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Народний депутат Олексій Кучеренко вимагатиме створити тимчасову слідчу комісію.

Нагадаємо, кияни створили електронну петицію, в якій вимагають звільнити директора метрополітену Віктора Брагінського. Наразі, документ зібрав 192 підписи з 6 тисяч необхідних.