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У Києві транспортний колапс, а під КМДА висаджують тюльпани

12 грудня 2023 17:35
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Закриття метро у Києві - що кажуть в КМДА
Комунальники висаджують квіти у внутрішньому дворику КМДА. Фото: Dmitry Kalko
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Закриття шести станцій метро в Києві спричинило транспортний колапс. Мешканці обурені бездіяльністю влади, але в стінах самого КМДА не дуже хвилюються за настрої серед киян. 

Про це Новини.LIVE розповів член громадської ради при КМДА Дмитро Калько. 

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"Як людина, яка щодня перебуває в стінах КМДА. Сьогодні в прямому сенсі знімається сніг, ореться земля у внутрішньому дворі КМДА і саджаються голландські тюльпани. Під час транспортного колапсу у нас саджаються тюльпани. Відсутній реальний зв'язок з громадськістю у вигляді не  письмових звернень і відписок, а зустрічей міського голови з мешканцями", — сказав Калько. 

Він додав, що чиновники в КМДА не проводять особисті прийоми громадян, як і комунальні підприємства. Виходить, що зв'язок між мешканцями, підприємствами і владою розірваний. 

Закриття метро у Києві

Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Вдень 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас повідомили, що дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Як стверджують фахівці, в Київській міській державній адміністрації не один місяць знали про загрозу виникнення аварії у тунелі між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Народний депутат Олексій Кучеренко вимагатиме створити тимчасову слідчу комісію. 

Нагадаємо, кияни створили електронну петицію, в якій вимагають звільнити директора метрополітену Віктора Брагінського. Наразі, документ зібрав 192 підписи з 6 тисяч необхідних. 

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