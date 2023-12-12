Закриття метро у Києві - що кажуть в КМДА

У Києві транспортний колапс, а під КМДА висаджують тюльпани
Закриття шести станцій метро в Києві спричинило транспортний колапс. Мешканці обурені бездіяльністю влади, але в стінах самого КМДА не дуже хвилюються за настрої серед киян.
Про це Новини.LIVE розповів член громадської ради при КМДА Дмитро Калько.
Реакція КМДА на настрої киян
"Як людина, яка щодня перебуває в стінах КМДА. Сьогодні в прямому сенсі знімається сніг, ореться земля у внутрішньому дворі КМДА і саджаються голландські тюльпани. Під час транспортного колапсу у нас саджаються тюльпани. Відсутній реальний зв'язок з громадськістю у вигляді не письмових звернень і відписок, а зустрічей міського голови з мешканцями", — сказав Калько.
Він додав, що чиновники в КМДА не проводять особисті прийоми громадян, як і комунальні підприємства. Виходить, що зв'язок між мешканцями, підприємствами і владою розірваний.
Закриття метро у Києві
Нагадаємо, КМДА повідомила, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.
Вдень 8 грудня вже зупинили рух потягів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Водночас повідомили, що дублювальні маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.
Як стверджують фахівці, в Київській міській державній адміністрації не один місяць знали про загрозу виникнення аварії у тунелі між станціями метро "Либідська" та "Деміївська". Народний депутат Олексій Кучеренко вимагатиме створити тимчасову слідчу комісію.
Нагадаємо, кияни створили електронну петицію, в якій вимагають звільнити директора метрополітену Віктора Брагінського. Наразі, документ зібрав 192 підписи з 6 тисяч необхідних.
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