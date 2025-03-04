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В Киеве треснула часть покрытия на стеклянном мосту — фото

4 марта 2025 21:47
Анастасия Писаненко - редактор
В Киеве треснула часть покрытия на стеклянном мосту
Трещина на стеклянном мосту. Фото: Новини.LIVE
Анастасия Писаненко - редактор

Во вторник, 4 марта, на стеклянном мосту в Киеве появились трещины. Это произошло уже не впервые.

Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.

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Так, на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве треснула часть покрытия.

Опасную зону огородили.

У Києві тріснула частина покриття на скляному мості — фото - фото 1
Трещины на стеклянном мосту. Фото: Новини.LIVE
У Києві тріснула частина покриття на скляному мості — фото - фото 2
Стеклянный мост в Киеве. Фото: Новини.LIVE
У Києві тріснула частина покриття на скляному мості — фото - фото 3
Ограждение на стеклянном мосту. Фото: Новини.LIVE
У Києві тріснула частина покриття на скляному мості — фото - фото 4
Трещины на стеклянном мосту. Фото: Новини.LIVE

Стеклянный мост открыли 25 мая 2019 года ко Дню Киева. Уже через день после открытия на двух фрагментах стеклянного пола появились трещины.

Ранее мы сообщали, что в Киеве могут открыть для движения частного транспорта Южный мост, который закрыли в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Кроме того, в "Киевавтодоре" анонсировали ремонт ряда столичных мостов в этом году.

Также в Киеве обеспокоились состоянием конструкций нового моста-волны, соединяющего парк Наталка с островом Оболонским.

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