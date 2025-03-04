В Киеве треснула часть покрытия на стеклянном мосту — фото
Во вторник, 4 марта, на стеклянном мосту в Киеве появились трещины. Это произошло уже не впервые.
Об этом сообщили корреспонденты Новини.LIVE.
Часть стеклянного моста треснула
Так, на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве треснула часть покрытия.
Опасную зону огородили.
Стеклянный мост открыли 25 мая 2019 года ко Дню Киева. Уже через день после открытия на двух фрагментах стеклянного пола появились трещины.
Ранее мы сообщали, что в Киеве могут открыть для движения частного транспорта Южный мост, который закрыли в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Кроме того, в "Киевавтодоре" анонсировали ремонт ряда столичных мостов в этом году.
Также в Киеве обеспокоились состоянием конструкций нового моста-волны, соединяющего парк Наталка с островом Оболонским.
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