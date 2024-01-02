В Киеве продолжается ликвидация последствий очередного массированного российского обстрела

Спасатели ликвидируют последствия российских обстрелов. Фото: МВД Украины

В Киеве продолжается ликвидация последствий очередного массированного обстрела со стороны российских захватчиков. В нескольких местах произошло возгорание, есть разрушения и пострадавшие.

Об этом сообщили в МВД Украины.

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В Киеве продолжается ликвидация последствий обстрела

В Соломенском районе Киева загорелся многоэтажный дом.

"Спасатели деблокировали 17 человек, спасли 57 человек и 134 человека эвакуировали. Сейчас известно о 27 пострадавших и 1 погибшей пожилой женщине, которая умерла в карете скорой помощи. Пожар локализован, продолжается его ликвидация", — говорится в сообщении.

В Подольском районе зафиксировано возгорание по разным адресам в складских помещениях. Ликвидация пожаров продолжается. По одному из адресов произошло возгорание в автосалонах. Полностью сгорели 29 автомобилей, повреждены пять. Кроме того, поврежден вентиль газопровода, а также водопроводная труба. На месте происшествия работают необходимые службы.

Произошло возгорание в Святошинском районе у здания социальной сферы. Спасатели эвакуировали 120 человек, одного пострадавшего передали врачам. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

В Оболонском районе произошло возгорание в складском помещении на площади 2000 кв. м. Пожар локализован, ликвидация продолжается.

"Печерский район: незначительные возгорания в двух недостройках. Пожары ликвидированы. Деснянский и Голосеевский районы: произошло возгорание обломков на открытых территориях. Пожары ликвидированы", — говорится в сообщении МВД.

Что известно о ракетных обстрелах Киева

Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.