В Киеве продолжается ликвидация последствий очередного массированного российского обстрела
В Киеве продолжается ликвидация последствий очередного массированного обстрела со стороны российских захватчиков. В нескольких местах произошло возгорание, есть разрушения и пострадавшие.
Об этом сообщили в МВД Украины.
В Киеве продолжается ликвидация последствий обстрела
В Соломенском районе Киева загорелся многоэтажный дом.
"Спасатели деблокировали 17 человек, спасли 57 человек и 134 человека эвакуировали. Сейчас известно о 27 пострадавших и 1 погибшей пожилой женщине, которая умерла в карете скорой помощи. Пожар локализован, продолжается его ликвидация", — говорится в сообщении.
В Подольском районе зафиксировано возгорание по разным адресам в складских помещениях. Ликвидация пожаров продолжается. По одному из адресов произошло возгорание в автосалонах. Полностью сгорели 29 автомобилей, повреждены пять. Кроме того, поврежден вентиль газопровода, а также водопроводная труба. На месте происшествия работают необходимые службы.
Произошло возгорание в Святошинском районе у здания социальной сферы. Спасатели эвакуировали 120 человек, одного пострадавшего передали врачам. Пожар удалось оперативно ликвидировать.
В Оболонском районе произошло возгорание в складском помещении на площади 2000 кв. м. Пожар локализован, ликвидация продолжается.
"Печерский район: незначительные возгорания в двух недостройках. Пожары ликвидированы. Деснянский и Голосеевский районы: произошло возгорание обломков на открытых территориях. Пожары ликвидированы", — говорится в сообщении МВД.
Что известно о ракетных обстрелах Киева
Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.
Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.
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