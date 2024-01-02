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У Києві триває ліквідація наслідків чергового масованого російського обстрілу

2 січня 2024 13:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві триває ліквідація наслідків чергового масованого російського обстрілу
Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: МВС України
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві триває ліквідація наслідків чергового масованого обстрілу з боку російських загарбників. В декількох місцях сталося загорання, є руйнування і постраждалі.

Про це повідомили в МВС України.

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У Києві триває ліквідація наслідків обстрілу

У Солом'янському районі Києва загорівся багатоповерховий будинок. 

"Рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб та 134 людини евакуювали. Наразі відомо про 27 постраждалих та 1 загиблу жінку похилого віку, яка померла в кареті швидкої допомоги. Пожежу локалізовано, триває її ліквідація", — говориться у повідомленні. 

У Подільському районі зафіксоване загоряння за різними адресами в складських приміщеннях. Ліквідація пожеж наразі триває. За однією з адрес сталося загоряння в автосалонах. Повністю згоріли 29 автомобілів, пошкоджено п'ять. Крім того, пошкоджено вентиль газопроводу, а також водопровідну трубу. На місці події працюють необхідні служби.

Сталося загоряння у Святошинському районі поблизу будівлі соціальної сфери. Рятувальники евакуювали 120 осіб, одного потерпілого передано лікарям. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

В Оболонському районі сталося загоряння в складському приміщенні на площі 2000 кв. м. Пожежу локалізовано, ліквідація триває.

"Печерський район: незначні займання у двох недобудовах. Пожежі ліквідовані. Деснянський та Голосіївський райони: сталося загоряння уламків на відкритих територіях. Пожежі ліквідовані", — говориться у повідомленні МВС. 

Що відомо про ракетний обстріл Києва

Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

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