У Києві триває ліквідація наслідків чергового масованого російського обстрілу

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото: МВС України

У Києві триває ліквідація наслідків чергового масованого обстрілу з боку російських загарбників. В декількох місцях сталося загорання, є руйнування і постраждалі.

Про це повідомили в МВС України.

Читайте також:

У Києві триває ліквідація наслідків обстрілу

У Солом'янському районі Києва загорівся багатоповерховий будинок.

"Рятувальники деблокували 17 осіб, врятували 57 осіб та 134 людини евакуювали. Наразі відомо про 27 постраждалих та 1 загиблу жінку похилого віку, яка померла в кареті швидкої допомоги. Пожежу локалізовано, триває її ліквідація", — говориться у повідомленні.

У Подільському районі зафіксоване загоряння за різними адресами в складських приміщеннях. Ліквідація пожеж наразі триває. За однією з адрес сталося загоряння в автосалонах. Повністю згоріли 29 автомобілів, пошкоджено п'ять. Крім того, пошкоджено вентиль газопроводу, а також водопровідну трубу. На місці події працюють необхідні служби.

Сталося загоряння у Святошинському районі поблизу будівлі соціальної сфери. Рятувальники евакуювали 120 осіб, одного потерпілого передано лікарям. Пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

В Оболонському районі сталося загоряння в складському приміщенні на площі 2000 кв. м. Пожежу локалізовано, ліквідація триває.

"Печерський район: незначні займання у двох недобудовах. Пожежі ліквідовані. Деснянський та Голосіївський райони: сталося загоряння уламків на відкритих територіях. Пожежі ліквідовані", — говориться у повідомленні МВС.

Що відомо про ракетний обстріл Києва

Сьогодні зранку в Києві було чутно вибухи. Українців попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.