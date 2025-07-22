Последствия атаки на Киев 21 июля - фото с места событий

Последствия удара по жилому дому в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Анна Сирык

В Киеве продолжается ликвидация последствий российского обстрела, который произошел в ночь на 21 июля. Оккупанты нанесли удар по станции метро "Лукьяновская", а также по жилой многоэтажке.

Корреспондент Новини.LIVE информирует о том, как киевляне и работники коммунальных служб преодолевают последствия атаки.

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Последствия атаки РФ по многоэтажке в Киеве

Армия РФ нанесла удар по жилому дому в Шевченковском районе столицы.

Последствия удара РФ по многоэтажке в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Анна Сирык

В результате произошел пожар на втором и третьем этажах, который превратил квартиры жителей в пепелище.

Разрушенная многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE. Анна Сирык

Владельцы одной из квартир показали журналистам Новини.LIVE, как их жилье выглядит внутри. К счастью, владельцев не было дома на момент удара.

Квартира в доме, в который попал дрон. Фото: Новини.LIVE. Анна Сирык

Сгоревшая квартира в доме в Шевченковском районе. Фото: Новини.LIVE. Анна Сирык

На "Лукьяновской" разбирают завалы

Вторые сутки подряд коммунальные работники пытаются разобрать завалы на станции метро "Лукьяновская", которая той ночью подверглась уже седьмой атаке со стороны врага.

Последствия удара по метро "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE. Анна Сирык

На станции уничтожена крыша и выбиты окна, а вокруг изуродованы киоски.

Последствия удара возле метро "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE. Анна Сирык

Сейчас там продолжаются ремонтные работы. По словам работников, понадобится еще три или четыре дня для того, чтобы полностью "зашить" выбитые окна. Несмотря на ремонт, станция уже полностью возобновила работу.

Ремонтные работы на станции метро "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE. Анна Сирык

Ранее в полиции опровергли слухи об ограблении магазина на "Лукьяновской" после вражеского удара.

А также в Киеве обнаружили неразорвавшуюся боевую часть ракеты возле жилого дома.