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В Киеве от атаки России поврежден костел Святого Николая — фото

20 декабря 2024 11:11
Анастасия Постоенко - Редактор
Ракетный удар по Киеву 20 декабря — поврежден костел Святого Николая
Разбитые окна в костеле. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

Россия 20 декабря совершила очередную массированную атаку на Киев, используя баллистические ракеты и ударные дроны. Благодаря работе украинской противовоздушной обороны все пять ракет "Искандер-М" были сбиты, но обломки нанесли значительные повреждения в нескольких районах столицы. Пострадали жилые дома, инфраструктура и достопримечательности, в частности костел Святого Николая.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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В Киеве поврежден костел Святого Николая

Костел Святого Николая, один из самых известных архитектурных памятников Киева, получил повреждение в результате падения обломков сбитых ракет. Пострадали витражи, фасадная часть здания, а также близлежащая территория.

Костел Святого Николая 20 декабря
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Информация о масштабах разрушений уточняется, но уже сейчас известно, что храму понадобится реставрация. К счастью, жертв среди посетителей храма удалось избежать.

Костел Святого Николая Киев
Разбитые окна в костеле. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

История костела Святого Николая

Костел Святого Николая — это римско-католический храм, построенный в стиле неоготики в конце XIX — начале XX века.

Храм стал первым в Киеве построенным с использованием железобетонных конструкций. Его высота достигает 60 метров, а главными украшениями являются изящные шпили, арки и витражи, создающие уникальную атмосферу.

Костел в Киеве обстрел
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В советские времена костел использовали не по назначению: в нем находился архив, а впоследствии — Дом органной и камерной музыки. В 1992 году храм вернули римско-католической общине, и с тех пор он выполняет как религиозные, так и культурные функции.

Напомним, в пятницу, 20 декабря, войска российской армии совершили обстрел Киева баллистическими ракетами. В столице есть значительные разрушения и повреждения. Так Голосеевский район остался без теплоснабжения. Есть информация о жертвах — погиб человек.

Киев взрыв обстрелы Костел святого Николая разрушения

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