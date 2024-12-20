Волонтер потеряла авто в Киеве из-за вражеских обстрелов

В Киеве от российской ракетной атаки сгорело авто волонтера
Во время российских обстрелов Киева 20 декабря пострадало авто волонтера. Она приехала в столицу с рабочим визитом из Запорожья.
Об этом она рассказала корреспонденту Новини.LIVE.
Волонтер из Запорожья потеряла авто из-за российской атаки на столицу
"Мы приехали в командировку. Мы сами из Запорожья. Работаем на прифронтовых территориях именно в таких ситуациях, в которой сегодня оказались. Повреждена машина, надо ехать, машина почти полностью повреждена", — рассказала волонтер Марина.
Машину она использовала для эвакуации людей из зоны обстрелов и доставки строительных материалов.
Марина рассказала, что она родом из временно оккупированного Мелитополя. Она занимается спасением жителей из регионов, которые страдают от российских атак, а также помогает с восстановлением жилья после вражеских ударов. Ее автомобиль был незаменимым инструментом для оперативной помощи. Теперь из-за отсутствия транспорта ее деятельность может оказаться под угрозой.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о количестве пострадавших в результате российской атаки на столицу, в том числе известно об одном погибшем человеке.
Кроме того, обстрел нанес значительные разрушения: поврежден костел Святого Николая, а в Голосеевском районе прекращено теплоснабжение.
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