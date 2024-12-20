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В Киеве от российской ракетной атаки сгорело авто волонтера

20 декабря 2024 13:24
Анастасия Постоенко - Редактор
Волонтер потеряла авто в Киеве из-за вражеских обстрелов
Сгоревшие автомобили в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Анастасия Постоенко - Редактор

Во время российских обстрелов Киева 20 декабря пострадало авто волонтера. Она приехала в столицу с рабочим визитом из Запорожья.

Об этом она рассказала корреспонденту Новини.LIVE.

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"Мы приехали в командировку. Мы сами из Запорожья. Работаем на прифронтовых территориях именно в таких ситуациях, в которой сегодня оказались. Повреждена машина, надо ехать, машина почти полностью повреждена", — рассказала волонтер Марина.

Машину она использовала для эвакуации людей из зоны обстрелов и доставки строительных материалов.

Марина рассказала, что она родом из временно оккупированного Мелитополя. Она занимается спасением жителей из регионов, которые страдают от российских атак, а также помогает с восстановлением жилья после вражеских ударов. Ее автомобиль был незаменимым инструментом для оперативной помощи. Теперь из-за отсутствия транспорта ее деятельность может оказаться под угрозой.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о количестве пострадавших в результате российской атаки на столицу, в том числе известно об одном погибшем человеке.

Кроме того, обстрел нанес значительные разрушения: поврежден костел Святого Николая, а в Голосеевском районе прекращено теплоснабжение.

Киев пожар авто волонтеры атака ракетный удар

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