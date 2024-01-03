В Киеве волонтеры начали наводить порядок после ракетных обстрелов РФ — фоторепортаж

Волонтеры разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE

В Киеве волонтеры начали убирать завалы после ракетных обстрелов Российской Федерации. В частности люди начали работать на улице Кудряшова.

Фоторепортер Новини.LIVE побывал на месте происшествия.

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На Кудряшова люди разгребают мусор и убирают завалы, образовавшиеся в результате вражеских обстрелов. На помощь людям прибыла техника, в том числе бульдозер и грузовики.

Маленькая девочка с украинским флагом. Фото: Новини.LIVE

Бульдозер убирает завалы. Фото: Новини.LIVE

Волонтеры убирают мусор. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, учитывая холодную погоду, волонтеры создали импровизированный пункт подогрева, где можно получить горячий чай и бутерброды.

Волонтеры убирают. Фото: Новини.LIVE

Волонтеры и эскаваторы. Фото: Новини.LIVE

Волонтеры в пункте подогрева. Фото: Новини.LIVE

Ракетный обстрел 2 января

Ночью и утром 2 января российские кафиры повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все враждебные цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки 2 января обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве . Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы кафиры попали в объект гражданской инфраструктуры.

Виталий Кличко рассказал, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, а количество пострадавших увеличилось до 43 человек .

Напомним, Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели . В частности, 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Ранее мы сообщали, что правоохранители Харьковской областной прокуратуры продолжают фиксацию последствий преступных действий России на территории Украины. Прокуроры задокументировали последствия вражеского ракетного удара по школе в Харькове накануне, 2 января.