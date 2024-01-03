В Киеве волонтеры начали наводить порядок после ракетных обстрелов РФ — фоторепортаж
В Киеве волонтеры начали убирать завалы после ракетных обстрелов Российской Федерации. В частности люди начали работать на улице Кудряшова.
Фоторепортер Новини.LIVE побывал на месте происшествия.
Киевляне разбирают завалы после обстрелов РФ
На Кудряшова люди разгребают мусор и убирают завалы, образовавшиеся в результате вражеских обстрелов. На помощь людям прибыла техника, в том числе бульдозер и грузовики.
Кроме того, учитывая холодную погоду, волонтеры создали импровизированный пункт подогрева, где можно получить горячий чай и бутерброды.
Ракетный обстрел 2 января
Ночью и утром 2 января российские кафиры повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все враждебные цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели.
Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки 2 января обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве . Некоторые районы города остаются без света.
Кроме того, в Подольском районе столицы кафиры попали в объект гражданской инфраструктуры.
Виталий Кличко рассказал, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, а количество пострадавших увеличилось до 43 человек .
Напомним, Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели . В частности, 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".
Ранее мы сообщали, что правоохранители Харьковской областной прокуратуры продолжают фиксацию последствий преступных действий России на территории Украины. Прокуроры задокументировали последствия вражеского ракетного удара по школе в Харькове накануне, 2 января.
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