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В Киеве волонтеры начали наводить порядок после ракетных обстрелов РФ — фоторепортаж

3 января 2024 17:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве волонтеры начали наводить порядок после ракетных обстрелов РФ — фоторепортаж
Волонтеры разбирают завалы. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве волонтеры начали убирать завалы после ракетных обстрелов Российской Федерации. В частности люди начали работать на улице Кудряшова.

Фоторепортер Новини.LIVE побывал на месте происшествия.

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На Кудряшова люди разгребают мусор и убирают завалы, образовавшиеся в результате вражеских обстрелов. На помощь людям прибыла техника, в том числе бульдозер и грузовики.

девочка и флаг
Маленькая девочка с украинским флагом. Фото: Новини.LIVE
бульдозер
Бульдозер убирает завалы. Фото: Новини.LIVE
волонтеры
Волонтеры убирают мусор. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, учитывая холодную погоду, волонтеры создали импровизированный пункт подогрева, где можно получить горячий чай и бутерброды.

волонтеры
Волонтеры убирают. Фото: Новини.LIVE
волонтеры
Волонтеры и эскаваторы. Фото: Новини.LIVE
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Волонтеры в пункте подогрева. Фото: Новини.LIVE

Ракетный обстрел 2 января

Ночью и утром 2 января российские кафиры повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все враждебные цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки 2 января обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве . Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы кафиры попали в объект гражданской инфраструктуры.

Виталий Кличко рассказал, что в доме в Соломенском районе спасатели деблокировали 17 человек, а количество пострадавших увеличилось до 43 человек .

Напомним, Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели . В частности, 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Ранее мы сообщали, что правоохранители Харьковской областной прокуратуры продолжают фиксацию последствий преступных действий России на территории Украины. Прокуроры задокументировали последствия вражеского ракетного удара по школе в Харькове накануне, 2 января.

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