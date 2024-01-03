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У Києві волонтери почали наводити лад після ракетних обстрілів РФ — фоторепортаж

3 січня 2024 17:11
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві волонтери почали наводити лад після ракетних обстрілів РФ — фоторепортаж
Волонтери розбирають завали. Фото: Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві волонтери почали прибирати завали після ракетних обстрілів Російської Федерації. Зокрема, люди почали працювати на вулиці Кудряшова.

Фоторепортер Новини.LIVE побував на місці події.

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На Кудряшова люди розгрібають сміття та прибирають завали, які утворилися внаслідок ворожого обстрілу. На допомогу людям прибула техніка, зокрема бульдозер та вантажівки.

дівчинка і прапор
Дівчинка з українським прапором. Фото: Новини.LIVE
бульдозер
Бульдозер прибирає завали. Фото: Новини.LIVE
волонтери
Волонтери прибирають сміття. Фото: Новини.LIVE

Окрім того, зважаючи на холодну погоду, волонтери створили імпровізований пункт підігрву, де можна отримати гарячий чай і канапки.

волонтери
Волонтери прибирають. Фото: Новини.LIVE
волонтери
Волонтери і ескаватор. Фото: Новини.LIVE
gslsuhsd
Волонтери в пункті підігріву. Фото: Новини.LIVE

Ракетний обстріл 2 січня

Уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки 2 січня уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.

Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.

Віталій Кличко розповів, що в будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей, а кількість постраждалих збільшилася до 43.

Нагадаємо, Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі. Зокрема, 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". 

Раніше ми повідомляли, що Правоохоронці Харківської обласної прокуратури продовжують фіксацію наслідків злочинних дій Росії на території України. Прокурори задокументували наслідки ворожого ракетного удару по школі у Харкові напередодні, 2 січня.

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