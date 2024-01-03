У Києві волонтери почали наводити лад після ракетних обстрілів РФ — фоторепортаж
У Києві волонтери почали прибирати завали після ракетних обстрілів Російської Федерації. Зокрема, люди почали працювати на вулиці Кудряшова.
Фоторепортер Новини.LIVE побував на місці події.
Кияни розбирають завали після обстрілів РФ
На Кудряшова люди розгрібають сміття та прибирають завали, які утворилися внаслідок ворожого обстрілу. На допомогу людям прибула техніка, зокрема бульдозер та вантажівки.
Окрім того, зважаючи на холодну погоду, волонтери створили імпровізований пункт підігрву, де можна отримати гарячий чай і канапки.
Ракетний обстріл 2 січня
Уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.
Також ми писали, що внаслідок ранкової ракетної атаки 2 січня уламки ворожої ракети впали на дах житлового будинку у Києві. Деякі райони міста також залишаються без світла.
Крім того, у Подільському районі столиці окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури.
Віталій Кличко розповів, що в будинку в Соломʼянському районі рятувальники деблокували 17 людей, а кількість постраждалих збільшилася до 43.
Нагадаємо, Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії з підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі. Зокрема, 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".
Раніше ми повідомляли, що Правоохоронці Харківської обласної прокуратури продовжують фіксацію наслідків злочинних дій Росії на території України. Прокурори задокументували наслідки ворожого ракетного удару по школі у Харкові напередодні, 2 січня.
Читайте Новини.LIVE!