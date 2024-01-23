В Киеве уже 22 пострадавших после ракетного удара, — КГВА
В результате ракетного удара по Киеву утром, 23 января, уже зафиксировано 22 пострадавших. При этом, 13 из них госпитализированы.
Об этом сообщили в КГВА.
Пострадавшие после ракетного удара по Киеву
В КГВА сообщили, что информация обновилась и по состоянию на 11:30, в результате ракетного удара по Киеву уже 22 пострадавших. При этом, 13 из них были доставлены в больницу.
Перед этим в КГВА указали, что женщина, которую считали погибшей, сейчас тяжелоранена. Сейчас она находится в состоянии клинической смерти.
Напомним, количество погибших в Харькове увеличилось до четырех человек: двое мужчин и две женщины, а травмированы еще 40 человек, среди них три несовершеннолетние девушки 11, 14, 17 лет и полицейский.
Сейчас спасатели разбирают завалы в результате ракетного удара по Харькову. В разрушенном доме могут находиться люди.
Добавим, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом врага оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Произошли попадания в жилую инфраструктуру города, а также есть повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.
В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром, 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.
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