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В Киеве уже 22 пострадавших после ракетного удара, — КГВА

23 января 2024 12:16
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве уже 22 пострадавших после ракетного удара, — КГВА
Ликвидация последствия ракетного обстрела 23 января. Фото: МВД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В результате ракетного удара по Киеву утром, 23 января, уже зафиксировано 22 пострадавших. При этом, 13 из них госпитализированы.

Об этом сообщили в КГВА.

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В КГВА сообщили, что информация обновилась и по состоянию на 11:30, в результате ракетного удара по Киеву уже 22 пострадавших. При этом, 13 из них были доставлены в больницу.

Перед этим в КГВА указали, что женщина, которую считали погибшей, сейчас тяжелоранена. Сейчас она находится в состоянии клинической смерти.

Ракетный удар по Киеву 23 января
Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Напомним, количество погибших в Харькове увеличилось до четырех человек: двое мужчин и две женщины, а травмированы еще 40 человек, среди них три несовершеннолетние девушки 11, 14, 17 лет и полицейский.

Сейчас спасатели разбирают завалы в результате ракетного удара по Харькову. В разрушенном доме могут находиться люди.

Добавим, российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом врага оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Произошли попадания в жилую инфраструктуру города, а также есть повреждения автомобилей горожан и нежилых застроек.

В Соломенском районе Киева по меньшей мере семь пострадавших в результате ракетного удара по Киеву утром, 23 января. Пока специалисты убирают все поврежденные конструкции дома, которые могут навредить людям.

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