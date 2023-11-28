В Киеве с многоэтажки выпал парень — что известно

Эксперт-криминалист. Фото иллюстративное: Нацполиция Украины

Во вторник, 28 ноября, в Киеве из многоэтажки выпал парень. К сожалению, случай летальный и юноша погиб на месте.

Об этом сообщает издание УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах, а также местные Telegram-каналы.

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В Киеве из многоэтажки выпал парень

Трагедия произошла в Шевченковском районе столицы по улице Жилянская. Погибшему было 18 лет.

Сообщается, что правоохранители открыли уголовное производство по статье о самоубийстве.

Информация о вероятном самоубийстве в Киеве. Фото: скриншот с Telegram-канала

Случаи самоубийства в Киеве

Напомним, на днях в Киеве ночью из окна многоэтажки выпал мужчина. Инцидент произошел в ЖК "Лебединый" на улице Ревуцкого на левом берегу столицы.

Также мы писали, что 3 ноября в Соломенском районе Киева молодой человек выпал с балкона многоэтажки. Вероятно, молодой человек совершил самоубийство.

Кроме того, утром 2 ноября на одной из улиц Киева обнаружили тело парня. Вероятно, он выпал из окна многоэтажки.