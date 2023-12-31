В Киеве из-под завалов достали тела еще двух человек, — КГВА

Люди на месте ракетного удара в Киеве. Фото: КГВА

В Киеве спасатели достали из-под завалов тело еще двух человек, погибших в результате российской ракетной атаки 29 декабря. В настоящее время количество жертв увеличилось до 23 киевлян.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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"К сожалению, тела погибших в результате ракетного удара продолжают находить. Спасатели достали из-под завалов еще одно тело", — написал он.

Скриншот сообщения из Telegram КГВА

В администрации позже сообщили о еще одном теле человека, которое нашли спасатели и отметили, что поисково-спасательная операция не останавливается ни на минуту.

Скриншот сообщения из Telegram КГВА

Что известно о ракетной атаке РФ на столицу 29 декабря

29 декабря российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева. В настоящее время разбор завалов продолжается.

Ранее в ГСЧС сообщали, что после ракетной атаки врага 29 декабря спасателям удалось деблокировать из-под завалов 19 тел погибших. Среди них восемь были спасены.

Отметим, что в Святошинском районе в результате вражеской атаки вспыхнули несколько авто, но местный житель проявил смелость и отогнал горящую машину от других, чтобы предотвратить пожар.