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В Киеве запретили заезд крупногабаритного транспорта во время тревоги

21 мая 2023 11:07
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве запретили заезд крупногабаритного транспорта во время тревоги
Крупногабаритный транспорт. Фото: Freepik
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С завтрашнего дня, 22 мая, будет запрещен заезд крупногабаритного транспорта в Киев во время воздушной тревоги. Это решение принял Совет обороны столицы.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

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В Киевском городском совете рассказали, что речь идет о грузовом транспорте общей массой более 4,5 тонны.

"Северное Киевское теруправление Национальной гвардии совместно с управлениями патрульной полиции Киева и области будет обеспечивать контроль за остановкой грузового транспорта на въездах в город", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве в субботу, 20 мая, произошел пожар в районе Гидропарка. Густой черный дым стал следствием возгорания мусора возле одного из столичных ресторанов.

Также мы писали, что 20 мая, российские оккупанты в очередной раз атаковали Киев. В результате падения обломков была повреждена крыша многоэтажки.

Добавим, через реку Таль Киевской области, на трассе Киев – Иванков – Овруч возобновили движение мостом, который взорвали оккупанты. Это произошло тогда, когда войска РФ отступали из Киевской области. Тогда в результате взрыва были разрушены все конструкции моста.

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