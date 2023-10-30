В Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра
В Киеве был зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра. Это произошло в субботу, 28 октября.
Об этом сообщают Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского и Укргидрометцентр.
Ветер в Киеве
В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что 28 октября в Киеве максимальная скорость ветра достигла рекордных 20 м/с. Непогода повторила предыдущее максимальное значение для этого дня, которое было зарегистрировано в 1969 году.
Что говорят в Укргидрометцентре
Синоптики рассказали, что 28 октября через Украину перемещался пришедший из Атлантики циклон Armin. Под влиянием его атмосферных фронтов были зафиксированы порывы ветра со скоростями 15-24 м/с в большинстве областей. В Барышевке Киевской области скорость была 25 м/с.
"Это привело к значительным разрушениям. Фасады домов, рекламные щиты, автомобили и деревья пострадали от сильных порывов ветра. К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв", — говорится в сообщении.
ГСЧС, энергетики и коммунальные службы до сих пор работают над ликвидацией непогоды.
В Укргидрометцентре рассказали, что циклон Armin является результатом активной атмосферной деятельности над Атлантикой. Образования обычно сопровождаются осадками и порывистым ветром.
Напомним, 28 октября в Киеве бушевал мощный ветер. В результате непогоды в столице падали деревья, заборы и прочее. Они разрушали автомобили киевлян.
Также мы писали, что в Киеве коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия урагана. Обнаружено 592 поврежденных или сваленных дерева.
Добавим, в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин.
Читайте Новини.LIVE!