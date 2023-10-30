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В Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра

30 октября 2023 13:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра
Последствия мощного ветра в столице 28 октября. Фото: t.me/kyivpatrol
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве был зафиксирован рекорд максимальной скорости ветра. Это произошло в субботу, 28 октября.

Об этом сообщают Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского и Укргидрометцентр.

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В Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского рассказали, что 28 октября в Киеве максимальная скорость ветра достигла рекордных 20 м/с. Непогода повторила предыдущее максимальное значение для этого дня, которое было зарегистрировано в 1969 году.

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Пост Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Фото: скриншот

Что говорят в Укргидрометцентре

Синоптики рассказали, что 28 октября через Украину перемещался пришедший из Атлантики циклон Armin. Под влиянием его атмосферных фронтов были зафиксированы порывы ветра со скоростями 15-24 м/с в большинстве областей. В Барышевке Киевской области скорость была 25 м/с.

"Это привело к значительным разрушениям. Фасады домов, рекламные щиты, автомобили и деревья пострадали от сильных порывов ветра. К сожалению, не обошлось и без человеческих жертв", — говорится в сообщении.

ГСЧС, энергетики и коммунальные службы до сих пор работают над ликвидацией непогоды.

В Укргидрометцентре рассказали, что циклон Armin является результатом активной атмосферной деятельности над Атлантикой. Образования обычно сопровождаются осадками и порывистым ветром.

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Пост Укргидрометцентра. Фото: скриншот

Напомним, 28 октября в Киеве бушевал мощный ветер. В результате непогоды в столице падали деревья, заборы и прочее. Они разрушали автомобили киевлян.

Также мы писали, что в Киеве коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия урагана. Обнаружено 592 поврежденных или сваленных дерева.

Добавим, в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин.

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