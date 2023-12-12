В Киеве закрыли метро — нужно ли платить за проезд в дублирующих автобусах

Автобус в Киеве. Фото иллюстративное: УНИАН

В Киеве 8 декабря закрыли шесть станций метро на участке "Теремки" — "Демеевская" в связи с ремонтом тоннеля. Впрочем, на этом маршруте был запущен дублирующий наземный транспорт.

Нужно ли платить в таких автобусах за проезд, говорится в материале РБК-Украина.

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Нужно ли платить за проезд в автобусах, дублирующих движение метро

Известно, что автобус №2м курсирует от станции метро "Теремки" до "Демеевской", повторяя движение метро. Интервал движения транспорта — 1 минута.

В то же время работает автобус под номером 38, его путь продлен до станции метро "Лыбидская". На данном маршруте работает 5 автобусов с интервалом в 17 минут.

Следует отметить, что проезд в наземном транспорте оплачивается на общих основаниях и стоит 8 гривен. В то же время право на бесплатный проезд имеют:

военные;

участники боевых действий и ветераны;

люди с инвалидностью;

пострадавшие во время революции достоинства;

чернобыльцы;

дети-сироты и дети из многодетных семей;

пенсионеры;

школьники.

Закрытие метро в Киеве

Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.

На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время сообщили, что дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.

Как утверждают специалисты, в Киевской городской государственной администрации не один месяц знали об угрозе возникновения аварии в тоннеле между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". Народный депутат Алексей Кучеренко потребует создать временную следственную комиссию.