В Киеве закрыли метро — нужно ли платить за проезд в дублирующих автобусах
В Киеве 8 декабря закрыли шесть станций метро на участке "Теремки" — "Демеевская" в связи с ремонтом тоннеля. Впрочем, на этом маршруте был запущен дублирующий наземный транспорт.
Нужно ли платить в таких автобусах за проезд, говорится в материале РБК-Украина.
Нужно ли платить за проезд в автобусах, дублирующих движение метро
Известно, что автобус №2м курсирует от станции метро "Теремки" до "Демеевской", повторяя движение метро. Интервал движения транспорта — 1 минута.
В то же время работает автобус под номером 38, его путь продлен до станции метро "Лыбидская". На данном маршруте работает 5 автобусов с интервалом в 17 минут.
Следует отметить, что проезд в наземном транспорте оплачивается на общих основаниях и стоит 8 гривен. В то же время право на бесплатный проезд имеют:
- военные;
- участники боевых действий и ветераны;
- люди с инвалидностью;
- пострадавшие во время революции достоинства;
- чернобыльцы;
- дети-сироты и дети из многодетных семей;
- пенсионеры;
- школьники.
Закрытие метро в Киеве
Напомним, КГГА сообщила, что в киевском метрополитене с 9 декабря остановят движение поездов на шести станциях синей ветки. Там будет проведен срочный ремонт перегонного тоннеля.
На 8 декабря уже остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В то же время сообщили, что дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов.
Как утверждают специалисты, в Киевской городской государственной администрации не один месяц знали об угрозе возникновения аварии в тоннеле между станциями метро "Лыбидская" и "Демеевская". Народный депутат Алексей Кучеренко потребует создать временную следственную комиссию.
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