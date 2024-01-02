В Киеве увеличилось количество раненых в результате ракетной атаки РФ

Последствия обстрела в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Соломенском районе Киева в результате российской ракетной атаки уже известно о 33 пострадавших, одна женщина погибла. Недалеко от разрушенного дома обустроен временный пункт обогрева, там люди получают необходимую помощь.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, находясь лично на месте происшествия.

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Последствия атаки на Киев 2 января

По его словам, в результате атаки пострадали здания в Подольском, Святошинском, Печерском, Оболонском, Деснянском районах. Повсюду работают экстренные службы.

"В результате атаки в жилых домах некоторых районов города отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Коммунальные службы сейчас работают над их восстановлением", — добавил городской голова.

Сколько ракет и "шахедов" уничтожили украинские защитники над столицей

Всего Силы ПВО уничтожили в пространстве Киева и области 61 ракету, среди которых около десяти были "Кинжалами". Кроме того, в ночь на 2 января украинские защитники ликвидировали 13 "шахедов".

"Благодарю наших защитников — сил ПВО, за то, что уничтожили большинство вражеских целей", — отметил Кличко.

Что известно о ракетных обстрелах Киева

Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.