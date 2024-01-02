В Киеве увеличилось количество раненых в результате ракетной атаки РФ
В Соломенском районе Киева в результате российской ракетной атаки уже известно о 33 пострадавших, одна женщина погибла. Недалеко от разрушенного дома обустроен временный пункт обогрева, там люди получают необходимую помощь.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, находясь лично на месте происшествия.
Последствия атаки на Киев 2 января
По его словам, в результате атаки пострадали здания в Подольском, Святошинском, Печерском, Оболонском, Деснянском районах. Повсюду работают экстренные службы.
"В результате атаки в жилых домах некоторых районов города отсутствует электроэнергия и водоснабжение. Коммунальные службы сейчас работают над их восстановлением", — добавил городской голова.
Сколько ракет и "шахедов" уничтожили украинские защитники над столицей
Всего Силы ПВО уничтожили в пространстве Киева и области 61 ракету, среди которых около десяти были "Кинжалами". Кроме того, в ночь на 2 января украинские защитники ликвидировали 13 "шахедов".
"Благодарю наших защитников — сил ПВО, за то, что уничтожили большинство вражеских целей", — отметил Кличко.
Что известно о ракетных обстрелах Киева
Сегодня утром в Киеве были слышны взрывы. Украинцев предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.
Также мы писали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.
Кроме того, в Подольском районе столицы оккупанты попали в объект гражданской инфраструктуры.
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