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В Киеве увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара

7 февраля 2024 09:49
обновлено: 10:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве увеличилось количество пострадавших в результате ракетного удара
Пожар в Киеве в результате ракетного удара РФ. Фото: Нацполиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Из-за ракетного удара РФ в Киеве количество пострадавших увеличилось до 11 человек. Как известно, Россия нанесла удары по столице в среду, 7 февраля.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

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"По состоянию на эту минуту известно уже об 11 пострадавших от ракетного удара в Киеве", — отметили в ведомстве.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения из Telegram КГВА

Обновлено 10:02. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших из-за ракетного удара увеличилось до 13 человек, среди которых беременная женщина. 10 из них были госпитализированы. 

"Три человека пострадали в Днепровском районе. Двух из них госпитализировали, одному медики оказали помощь на месте", — добавил городской голова.

ракетний обстріл Києва
Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

Какая ситуация в Киеве после ракетных обстрелов по состоянию на сейчас

В КГВА добавили, что на местах попаданий работают полицейские, которые помогают ликвидировать последствия ракетной атаки.

последствия обстрелов в Киеве
Последствия обстрела в Киеве. Фото: Нацполиция

Известно, что из-за террористической атаки на Киев обломками поврежден многоквартирный жилой дом в Голосеевском районе города. Кроме того, обломки ракет упали в Деснянском и Днепровском районах. Также там зафиксированы повреждения автомобилей.

последствия обстрелов в Киеве
Последствия обстрела в Киеве. Фото: Нацполиция

Что известно об атаке РФ 7 февраля

В Киеве в среду, 7 февраля, раздались мощные взрывы. Как оказалось, по вражеским целям сработала ПВО.

Также из-за утренних обстрелов столицы в Днепровском районе выключился свет. Потому часть жителей остались без электроэнергии.

Кроме того, в Голосеевском районе столицы из-за вражеской атаки произошел пожар в многоквартирном доме. Тогда сообщалось только о двух пострадавших.

Киев
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Россия
ракетный удар

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