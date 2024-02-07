В Киеве увеличилось количество погибших в результате ракетного удара

Спасатели на месте происшествия в Киеве. Фото: ГСЧС в Киеве

Спасатели достали из-под завалов тело четвертого погибшего человека в многоквартирном доме, который пострадал в результате российской атаки в Голосеевском районе Киева. Еще 19 человек получили ранения.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в среду, 7 февраля, в Telegram.

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"19 получили травмы. Эвакуированы 60 жильцов дома. Пострадавшим оказывают помощь медики и психологи ГСЧС", — добавил чиновник.

Скриншот сообщения из Telegram Игоря Клименко

Как уточнил позже мэр Киева Виталий Кличко, сейчас известно о 32 раненых в Голосеевском районе столицы и трех пострадавших в Днепровском.

"Экстренные службы продолжают работать в Голосеевском районе столицы, где в результате атаки повреждены несколько этажей 18-этажного жилого дома. Выехал на место. Сейчас, по уточненным данным, погибли четыре жителя дома", — написал городской голова.

Скриншот сообщения из Telegram Виталия Кличко

Что известно о ракетной атаке РФ на Киев 7 февраля

Утром 7 февраля в Киеве местные жители проснулись от взрывов. Россия наносила ракетные удары по районам города.

Позже стало известно, что из-за ракетного удара погибли три человека. До этого сообщалось только о количестве пострадавших.

Также мы писали, что из-за российских обстрелов в Киеве вспыхнул многоэтажный дом в Голосеевском районе. В настоящее время спасатели эвакуируют пострадавших.