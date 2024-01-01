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В Киеве увеличилось количество жертв в результате ракетного удара РФ

1 января 2024 07:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве увеличилось количество жертв в результате ракетного удара РФ
Спасатели на месте разбора завалов в Киеве. Фото: ГСЧС Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве спасатели достали из-под завалов еще четыре тела погибших в результате ракетного удара по столице 29 декабря. Общее число погибших уже составляет 27 человек.

Об этом сообщает КГВА.

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Отмечается, что всего пострадали 30 человек. В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

последствия обстрелов в Киеве
Спасатели на месте разбора завалов в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

"Напомню, сегодня в столице официально объявлен день траура", — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

последствия ракетного удара в Киеве
Скриншот с Telegram КГВА

В пресс-службе ГСЧС Украины добавили, что в течение суток в Шевченковском районе из-под завалов спасатели деблокировали тела восьми погибших людей.

последствия обстрелов в Киеве
Спасатели на месте разбора завалов в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

Сколько человек пострадали

В Нацполиции отмечают, что всего в столице пострадали 35 человек.

"Перемещено и вывезено разрушенных строительных конструкций 1 тыс. м куб. (с начала работ — 2 тыс. 675 м куб.). Аварийно-спасательные работы продолжаются в круглосуточном режиме. Привлечено 47 человек и 21 ед. техники, из них от ГСЧС 37 человек и 10 ед. техники", — добавили в сообщении.

последствия обстрелов в Киеве
Спасатели на месте разбора завалов в Киеве. Фото: ГСЧС Украины

Что известно о ракетной атаке РФ на столицу 29 декабря

29 декабря российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева. В настоящее время разбор завалов продолжается.

Уже вчера, 31 декабря, в Киеве спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек, погибших в результате российской ракетной атаки 29 декабря. Тогда количество жертв увеличилось до 23 киевлян.

Отметим, что в Святошинском районе в результате вражеской атаки вспыхнули несколько авто, но местный житель проявил смелость и отогнал горящую машину от других, чтобы предотвратить пожар.

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