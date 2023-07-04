В Киеве изменят сроки проведения ремонтных работ на дорогах: в чем причина

В Киеве изменят сроки проведения ремонтных работ на дорогах. Фото: КГВА

В КГВА решили сменить сроки проведения плановых ремонтов дорог в столице. Все для того, чтобы спасти столицу от пробок.

Об этом сообщает КГВА.

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"Плановый ремонт дорожного покрытия, путепроводов и мостов существенно усложнил автомобильное движение в нескольких районах столицы. Особенно трудности возникли с сообщением правого и левого берегов Днепра. Для улучшения комфорта киевлян и в целях безопасности некоторые важные дорожные артерии Киева должны быть разгружены", — говорят в КГВА.

В Киеве изменят сроки проведения ремонтных работ на дорогах. Фото: КГВА

Следовательно, военная администрация столицы определила следующие основные задачи, начиная с 4 июля 2023:

на Парковой дороге и Днепровском спуске ремонтные работы производились только в ночное время, а в течение дня транспорт будет курсировать свободно;

ремонт путепровода возле ст. метро Левобережная завершат ранее запланированных сроков – до конца этих суток;

ремонт на проспекте Романа Шухевича перед Северным мостом переведен в режим круглосуточной работы и должен быть завершен в течение месяца.

В Киеве изменят сроки проведения ремонтных работ на дорогах. Фото: КГВА

"В условиях военного положения, возможность свободно передвигаться по городу (не в комендантский час) – это один из важных факторов безопасности обычных киевлян и военных" , — сказал глава КМВА Сергей Попко.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве общественные активисты заявили, что КГГА якобы создала незаконную схему эвакуации авто . По словам активистов, чиновники КГГА якобы наживаются на киевлянах в сговоре с полицией и предпринимателями-эвакуаторами.

Добавим, что украинцы в сети возмутились из-за "золотого ремонта" брусчатки в центре Киева . Они считают, что некстати тратить так много средств во время войны на ремонт дорог, и призывают лучше приобрести автомобили на фронт.

Также издание Новини.LIVE побывало на месте дорогостоящего ремонта дорог в Киеве и приготовило фоторепортаж.