В Киеве снова возросло число погибших в результате атаки оккупантов

Последствия российских обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE

Сегодня днем, 30 декабря, стало известно, что в Киеве возросло количество погибших в результате российского обстрела 29 декабря. Сейчас известно о 16 жертвах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам городского головы столицы, тела еще двух погибших извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.

"Спасатели продолжают разбирать завалы", — добавил Кличко.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Обновлено 12:42. Начальник КГВА Сергей Попко рассказал, что спасатели снова обнаружили тело под завалами. Количество погибших уже 16.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, вчера оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов есть раненые и погибшие. Пострадали гражданские объекты.

Также мы писали, что в Святошинском районе в результате атаки загорелись авто, но местный житель не испугался и отогнал горящую машину, чтобы спасти другие авто.

Добавим, жители Святошинского района Киева прокомментировали атаку российских оккупантов на город. Они говорят, что было очень громко и страшно.