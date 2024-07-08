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В Киеве выросло количество погибших

8 июля 2024 12:26
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Удар по Киеву 8 июля – количество жертв возросло
Последствия ракетного удара по Киеву 8 июля. Фото: скриншот
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В понедельник утром 8 июля оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Киеву. В Киевской ГГА сообщили уже о семи погибших. Ликвидация последствий продолжается.

Об этом сообщил начальник Киевской ГГА Сергей Попко в Telegram.

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Сообщение КМВА. Фото: скриншот

Число погибших в Киеве вновь возросло

По данным начальника Киевской ГГА Сергея Попко, по состоянию на 11:54 известно уже о семи погибших.

На месте работают ГСЧС, медики и правоохранители.

Напомним, 8 июля в нескольких районах Киева прогремели взрывы : зафиксированы падения обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

Российские захватчики попали по детской больнице "Охматдет" в Киеве . В результате этого по меньшей мере пять человек погибли.

В ГСЧС показали последствия ракетных ударов по Киеву и работу на месте оперативных служб. 

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