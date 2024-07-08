Удар по Києву 8 липня — кількість жертв зросла

Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня. Фото: скриншот

У понеділок вранці 8 липня окупанти завдали кількох ракетних ударів по Києву. У Київській МВА повідомили вже про сімох загиблих. Ліквідація наслідків триває.

Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram.

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За даними начальника Київської МВА Сергія Попка, станом на 11:54 відомо вже про сімох загиблих.

На місці працюють ДСНС, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи: зафіксовані падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Російські загарбники влучили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок цього щонайменше п'ятеро людей загинуло.

У ДСНС України показали наслідки ракетних ударів по Києву та роботу на місці оперативних служб.