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У Києві зросла кількість загиблих

8 липня 2024 12:26
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Удар по Києву 8 липня — кількість жертв зросла
Наслідки ракетного удару по Києву 8 липня. Фото: скриншот
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У понеділок вранці 8 липня окупанти завдали кількох ракетних ударів по Києву. У Київській МВА повідомили вже про сімох загиблих. Ліквідація наслідків триває. 

Про це повідомив начальник Київської МВА Сергій Попко у Telegram. 

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Кількість загиблих у Києві знов зросла

За даними начальника Київської МВА Сергія Попка, станом на 11:54 відомо вже про сімох загиблих. 

На місці працюють ДСНС, медики та правоохоронці. 

Нагадаємо, 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи: зафіксовані падіння уламків в Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Російські загарбники влучили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Внаслідок цього щонайменше п'ятеро людей загинуло.

У ДСНС України показали наслідки ракетних ударів по Києву та роботу на місці оперативних служб. 

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