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В Киеве возросло количество погибших в результате обстрела 2 января

8 января 2024 09:24
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве возросло количество погибших в результате обстрела 2 января
Последствия российского обстрела Киева 2 января. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 8 января, в Киеве возросло число погибших в результате российского обстрела столицы 2 января. В больнице умер один пострадавший.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По словам Кличко, это третья жертва в доме в Соломенском районе, пострадавшем от атаки российских оккупантов.

"Всего сегодня в стационарах медучреждений Киева находятся 22 человека из тех, кого госпитализировали 29 декабря и 2 января. Один из них — в тяжелом состоянии", — добавил он.

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Пост Кличко. Фото: скриншот

Напомним, Россия атаковала Киев ракетами разных типов утром 2 января. В результате ударов зафиксированы повреждения в ряде районов столицы.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на очередную атаку РФ на Киев. По его словам, российский диктатор Владимир Путин ужесточает террор против нашего государства.

Добавим, в результате российской атаки Киева 2 января, обломки сбитых вражеских ракет упали неподалеку от посольства США. К счастью, обошлось без пострадавших.

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