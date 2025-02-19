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У Київавтодорі проводять обшуки — що відомо

19 лютого 2025 15:06
Євгенія Брюховецька - редактор
У Київавтодорі тривають обшуки, — КМДА
Обшуки. Ілюстративне фото: Нацполіція
Євгенія Брюховецька - редактор

У комунальній корпорації "Київавтодор" у середу, 19 лютого, проводять обшуки. Справа стосується можливого привласнення бюджетних коштів на дорожній розмітці.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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У приміщенні "Київавтодор" слідчі Нацполіції проводять обшуки на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду в межах провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів. Відомо, що гроші були виділені на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" наголошує, що тендери на ці послуги були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель", — йдеться у повідомленні.

У КМДА уточнили, що працівники сприяють слідству та надають усі необхідні документи для розслідування. 

Нагадаємо, раніше в "Київавтодорі" проводили обшуки у справі про закупівлю техніки для потреб дорожнього господарства.

Також 7 лютого у приміщенні КМДА проводили обшуки щодо справи про земельну корупцію. 

Мер міста Віталій Кличко відреагував на обшуки у коментарі  журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець та зазначив, що співпрацює з правоохоронцями.

Київ обшуки КМДА "Київавтодор" правоохоронці
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